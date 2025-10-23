盒桐「二股」報道で注目されたCocomiの“見る目”妹が大親友、もうひとりの“バレー界のプリンス”にSNSで「最強」説

《この度は、私のプライベートが報道され、お騒がせしたことを反省しており、お詫び申し上げます》

10月23日、自身のXで謝罪をしたのはバレーボール選手の郄橋藍だ。ことの発端は、22日に「週刊文春」で報じられた、インフルエンサーとセクシー女優との二股騒動である。

「郄橋選手は京都市出身。小学2年生のときにバレーボールに出会い、いまや日本男子バレー界を代表するスター選手のひとりです。史上最年少の19歳で日本代表に初選出され、東京五輪へ出場した実力もさることながら、圧倒的なビジュアルで“バレー界のプリンス”として多くの女性ファンを魅了しています。

記事によると、郄橋さんは有名インフルエンサー・uka.さんと交際しており、周囲にも本命の彼女と言っているようです。同誌では東京・六本木で密会する様子が撮影されており、大阪を拠点に活動する郄橋さんと彼女は遠距離恋愛を育んでいるとしています。しかし郄橋さんはその前日、人気セクシー女優とも一夜をともにしていたと報じられています。プリンスの“裏の顔”が発覚したことで、ファンたちは落胆する結果となりました」（芸能記者）

ファンにとっては衝撃の二股報道だが、Xでは、ある人気モデルに言及する声が投稿された。

《バレー界で信じられるのは石川祐希だけ 熱愛無し、毎日同じルーティーン、妹と仲良いcocomiとも関わりなし、最強》

木村拓哉、工藤静香を両親に持つ、フルート奏者でモデルのCocomiだ。

「じつはCocomiさんは、漫画『ハイキュー!!』をきっかけに、大のバレー好きになったんです。とくに、日本代表の石川祐希選手の妹であり、女子バレー選手の真佑さんとは大親友。石川選手も、郄橋藍選手と人気を二分するほどの女性人気です。Cocomiさんはこれまで、真佑さんと長電話をした様子や、石川兄妹がイメージモデルを務めるメガネブランドの看板広告を“推し活”したりする投稿をInstagramにしています。『遠距離恋愛』というワードを使って投稿したところ、誤解を呼びプチ炎上したこともあるほどです」

今回は、Cocomiの“推しの兄”である、もうひとりのバレー界のプリンスは無事だったわけだ。

「さまざまなリスクを考えれば、Cocomiさんは“悪い噂のある選手”には近づこうとしないでしょう。その点、郄橋藍選手にノータッチだったのは賢明な判断だったといえるでしょう」

今後の試合結果で、名誉挽回していくしかない。