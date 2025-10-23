5年間で1.2倍。これは何のデータかというと、広島県の骨折に関する医療費です。

2018年からの5年間で約1.2倍に増えていて、その多くは、高齢女性の入院が占めています。「骨の健康」をテーマに、広島県庁で開催された、骨に注目したイベントを取材してきました。

広島県が20日に発表した、「オール広島・骨活プロジェクト」。

健康寿命をのばすため「骨の健康」に注目し、バランスのよい食事や運動などを推進するという、全国にさきがけた取り組みです。主なターゲットは女性です。

いま、県内に住む70歳以上の11人に1人は骨折で入院や通院をしていて、そのうちなんと4分の3は女性だといいます。

専門家に話を聞きました。





■骨粗鬆症財団 藤原佐枝子副理事長「女性はやっぱり女性ホルモンが骨を守っているんですよ。それが閉経になると女性ホルモンが減りますよね。それで急激に骨が減ってくるということがあります」私たちの体の中では常に、骨が壊され、新たに作られるということが繰り替えされています。女性ホルモンには骨を壊す細胞を抑制する作用がありますが、閉経を迎えるとそのホルモンは大きく減少します。その結果、骨は穴ぼこだらけに。それが、骨がもろくなる「骨粗しょう症」です。■骨粗鬆症財団 藤原佐枝子副理事長「広島県は、高齢になって骨折が起こる脚の付け根の骨折ですね、全国で見るとやっぱり高いんですよ」県庁ではこの日、職員を対象に骨の健康度の測定も行われました。腕を固定して、待つこと1分。結果は…。■塚原美緒記者「Cということでした。Cというのはいかがですか？」■雪印メグミルク 中四国支店 池上敦規 乳食品課長「Cにつきましては一般的な、一番出やすい値になりまして、軽めの運動・日光に当たることを心がけていただければ上のステップを狙えるかなと思います」■塚原美緒記者「今まであまり考えていませんでしたけど、もうちょっと頑張ろうかなって思えました」骨の量は、20歳頃がピーク。それ以降は減少を少しでも緩やかにする必要があります。■塚原美緒記者「結果はどうでしたか？」■参加した女性「思ったよりも良くってB。カルシウム意識して摂って、より良い数値になるようにしていきたいと思います」■広島県 健康づくり推進課 武内 聡 課長「こういう機会をどんどん作っていって、いろんな市町と協力しながらみなさんの啓発につなげていければなと思います」骨折の影響はあなどれなくて、藤原先生によると、一度骨折した人のうち、10人に1人は1年以内に再び骨折しているとのこと。寝込んだことで骨や筋肉が衰えることが原因です。寝たきりにも繋がってしまいます。自分らしく生きるためには骨の健康も欠かせないため、若いうちからの予防が大切です。バランスの良い食事や運動の習慣化。また検査を受けることも大切です。藤原先生によると、骨粗しょう症には治療薬もあるので、女性なら閉経が近づく50歳くらいから検査を受け始めてほしいということでした。【2025年10月23日 放送】