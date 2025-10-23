『ポプテピピック』掲載サイト変更へ 11月より更新再開でポプ子の声明文「親友のピピ美さんは…」
漫画『ポプテピピック』が11月1日より、漫画サイト『まんがライフWIN』から新サイト『竹コミ』」へ掲載場所を移すことが、原作者・大川ぶくぶ氏の公式Xにて発表された。
【画像】「お悔やみ申し上げます」意味不明なポプ子の声明文
Xでは、「ポプテピピックより大事なお知らせです」と題して、ポプ子より書面にて「皆様へ 突然のご報告となり恐縮ですが、私ポプ子と親友のピピ美さんは、この漫画の出演をお休みにし遊びに出かけることにいたしました」と説明。
「ピピ美さんは同級生でありながらいつも頼りになる存在です。二人で思い出に残る楽しい一日を過ごしたいと考えております。いつも作品を応援してくださる読者の皆さまにはご迷惑をおかけしますことをお悔やみ申し上げます」と伝えた。
意味不明な声明文だが、下の方には「ごあんない ポプテピピックは新サイト「竹コミ！」へお引越ししました。シーズン9は11月1日より更新再開予定です」と告知している。
『ポプテピピック』は、大川ぶくぶ氏による4コマ漫画で2014年11月より『まんがライフWIN』にて連載。ポプ子とピピ美のカオスな日常を描き人気を博し、テレビアニメが2018年1月から3月までTOKYO MXなどで放送され、30分間の放送中、前半と後半でほぼ同じ内容を放送していることや、毎回メインキャラクターの担当声優が変わるなど斬新な内容で大きな話題になった。
また、2019年に放送されたスペシャル版では、TOKYO MXだと堀江由衣（ピピ美）、田村ゆかり（ポプ子）、ニコニコ動画では花澤香菜（ポプ子）＆戸松遥（ピピ美）などと、前代未聞の放送＆配信媒体によって出演キャストを変更。さらに、2021年10月の再放送では、本放送時とは登場キャストの話数を総入れ替えしたリミックス版として、再放送ながら毎週新たな展開を見せる手法で話題を集め、アニメ第2期が2022年10月〜12月にかけて放送された。
