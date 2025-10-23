元櫻坂46・土生瑞穂、7年前に引退した“元メンバー”との再会ショット公開 ファンは歓喜「まって！米さん!?」「やばいやばいやばい」「びっくりしたあ！」
元櫻坂46の土生瑞穂（28）が23日までに、自身のインスタグラムを更新。7年前に芸能界を引退した元欅坂46メンバーとの“再会ショット”を公開し、ファンの間で大きな反響を呼んでいる。
【写真】「びっくりしたあ！」7年前に引退した元メンバーとの2ショットを公開した土生瑞穂 ※6枚目
土生は「靴で締める、香りは記憶 アクセサリーも欠かさず！」とつづり、こだわりのアイテムやアクセサリーを身につけたコーディネートを披露。写真で近況をシェアする中で、2018年に欅坂46を卒業し芸能界を引退した米谷奈々未さんとの2ショットも公開した。
久しぶりの“米さん”の登場に、ファンからは驚きと喜びの声が殺到。「まって！米さん!?」「やばいやばいやばいはぶちゃんありがとう」「まさかと思ったけど、よねさんですか？スゴい」「米さんーーー!!!!!!!交流あって嬉しい」「びっくりしたあ！」「まさか土生ちゃんのインスタで見かけることが出来るなんて」「元気そうでなによりだあ」「本当に嬉しい」など、反響が続々と寄せられている。
