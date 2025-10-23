Photo: 山田洋路

ビジネスシーンで使うバッグは見た目のスマートさを重視したいですが、やっぱり使い勝手も譲れません。そんな要望に応えるスリングバッグが登場しました。

累計販売額2,000万円を突破し、ユーザーの声をもとに改良を重ねた実力派である「TOUGH SLING MULTI BAG ADO」を実際に使ってみて感じた、素材の上質感、使い勝手、そして収納力の魅力をご紹介していきます。

高級感ある見た目。水濡れに強いのも嬉しい！

Photo: 山田洋路

手に取った瞬間の、しっとりとした上質感。これが「TOUGH SLING MULTI BAG ADO」に採用された素材「デューロン」の魅力です。

見た目に高級感があるだけでなく、ずっと触っていたくなるような心地よさ。アンティーク加工が施されているので、まるで革製品のような味わい深さが楽しめます。耐久性にも優れているので、きれいな状態を長く保てるのも嬉しいですよね。

また今作での改良点のひとつである光沢のある金属製パーツも、高級感をさらに引き立てるアクセントとなっています。

Photo: 山田洋路

「TOUGH SLING MULTI BAG ADO」は、耐久性だけでなく耐水性もばっちり。水をかけても弾くので、中のPCや書類はもちろん無事。これなら、天気を気にせず毎日使えますし、万が一カフェでコーヒーをこぼしてしまったとしても、お手入れが簡単なのも嬉しいポイントです。

ストレスフリーなマグネットバックル

Photo: 山田洋路

使いやすさへのこだわりも「TOUGH SLING MULTI BAG ADO」の魅力。特に感動したのが、軽い力で着脱できるドイツの「FIDLOCK」社製マグネットバックルです。

朝バタバタしているときでも、近づけるだけでカチッとしっかり装着。外すときも、軽くスライドさせるだけです。スムーズでストレスフリー。この感覚、一度味わうと手放せなくなります。

ショルダーベルトも最長145cmまで伸ばせる仕様に改良されたとのことで、些細な点からもユーザーの声をもとに改良が重ねられていることを実感します。

Photo: 山田洋路

普段はスリムなのに、荷物が増えたときはマチを約13cmまで広げられるのも、かなり考えられています。

仕事帰りに買い物したり、週末に一眼レフを持って撮影に出かけたり。荷物が増えても余裕があるのは想像以上にありがたいです。

バッグ内がごちゃつかない仕組み

Photo: 山田洋路

前面のマグネット式フラップ（かぶせ）は、開け方を知らないと開きにくい構造でセキュリティ面も安心。フラップの下にはファスナー付きのポケットがあるので、使用頻度は高いけれど盗難のリスクを減らしたいカードケースや財布を入れておくのに便利です。

Photo: 山田洋路

バッグの中が、いつもごちゃごちゃ…そんな悩みを抱える人にとって、「TOUGH SLING MULTI BAG ADO」の内部設計はまさに頼れる味方。

メイン収納部には、A4サイズのノートや水筒などもすっきり収まりますし、特に気に入ったのが充実したオーガナイザーポケット。ペンやメモ帳はもちろん、モバイルバッテリーやケーブル類などの必需品を定位置に収納できます。これなら「あれ、どこに入れたっけ？」と探す時間が格段に減りそう。

Photo: 山田洋路

背面には、11インチまでのタブレットを入れられる専用スペースが。クッション性があるので、大切なデバイスを安心して持ち運べます。

移動中もスムーズな動作

Photo: 山田洋路

スマホをチェックするときなど、背中側にあるバッグをくるっと身体の前に持ってくる機会は多いですが、「TOUGH SLING MULTI BAG ADO」はこの一連の動作までもがスムーズ。満員電車での小さなストレスが減りそうです。

Photo: 山田洋路

ビジネスシーンにも、休日のラフな服装にも自然に馴染む。まさに、探し求めていた相棒といったところじゃないでしょうか。

スマートな見た目と、通勤を快適にする機能性を両立したい方にぴったりな「TOUGH SLING MULTI BAG ADO」についての詳細を、以下よりチェックしてみてください。

Photo: 山田洋路

