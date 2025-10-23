「プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ」（２３日、都内ホテル）

ソフトバンクがスタンフォード大の佐々木麟太郎内野手をサプライズで１位指名。同じく指名に踏み切ったＤｅＮＡと競合となったが、くじ引きの末にソフトバンクが交渉権を獲得した。場内が大きく沸いた。

指名を受け、佐々木のマネジメント会社がコメント。「２球団からの１位指名、そして福岡ソフトバンクホークスが入団交渉権を獲得されましたことを選手自身も心から光栄に思うと共に、本当に高いご評価を賜りましたこと、実に大きな励みになっております」とした。一方で、「今回のＮＰＢドラフトで指名されたことによって、今すぐに何かが決まったり、動いたりすることは一切ございませんし、本人は明日からの授業や競技に真剣に向き合わなければなりません。ゆえに選手本人のコメントは当面の間、控えさせていただく方針でございます」とした。「まだ一アマチュア選手の立場であり、まだまだ二十歳の学生です。その青年の挑戦をどうか温かく見守り、今後も良き御理解とご支援を賜ることが出来れば大変有難い限りです」と要望した。

この日はサプライズ指名に会場がどよめいたが、交渉権獲得直後に王会長が直接本人と電話。「すごく喜んでくれて。こっちも嬉しかったね。本人もありがとうございますと言ってくれてね。ホークスに来る事になったら一緒に高い目標をもって頑張ろうと伝えました」とコメントした。

評価については「まずは指名権を得られたことが何より嬉しいですよ。我々の思いが通じたんだと思うね」と喜び、「彼の魅力は何と言っても長打力。長打力というのは先天的なもので、後からなかなか身につくものじゃない。その才能をさらに開花させてチームの看板選手となれるように頑張ってほしい」とエールを送った。