「プロ野球ドラフト会議supported by リポビタンD」が23日、都内のホテルで行われ、日本ハムは支配下5選手、育成2選手を指名して交渉権を獲得した。

1巡目指名では早くから今年の超目玉と目された世代No・1スラッガーの立石正広（創価大）を指名したが、広島、阪神との3球団競合で交渉権は獲得できず。外れ1位指名では仙台大の平川蓮外野手を指名。しかし広島と競合で指名ならず。外れ外れ1位で指名したのは、右の速球派リリーバーとして注目されていた明大・大川慈英（じぇい）投手だった。

2位では抜群の身体能力を誇り、無限の伸びしろを感じさせる金の卵である大阪学院大のエドポロ・ケイン外野手を指名。3位は走攻守三拍子そろった即戦力の世代トップの遊撃手である東海大の大塚瑠晏（るあん）内野手を指名した。

4位では半田南十内野手（日大藤沢高）、5位では藤森海斗外野手（明徳義塾高）と高校選手を指名した。今年は5選手で本指名選択終了。即戦力級の選手と将来を期待する選手とバランスよく指名した。

育成では1位で地元北海学園大の常谷拓輝内野手、2位で青森中央学院大の横山永遠投手と大学生2選手を指名して選択を終了した。