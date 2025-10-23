「プロ野球ドラフト会議supported by リポビタンD」が23日、都内のホテルで行われ、上智大の正木悠馬投手（4年＝レドモンド）が西武に育成ドラフト6位で指名された。上智大出身初のプロ野球選手が誕生するか注目される。

“戦国東都”3部から異色の経歴を持つ右腕がプロの世界に飛び込む。上智大の正木は最速153キロの直球と多彩な変化球を操る本格派。米国での暮らしが長い帰国子女で本格的な指導を受けた経験はないものの、ほぼ独学でここまで伸びた潜在能力でスカウト陣の注目を集めていた。

生まれは神奈川だが、親の仕事の関係で1〜7歳までと14〜18歳までを米国で過ごした。レドモンド高時代は野球のオフシーズンにクロスカントリーにも励むなど、「投げていてスタミナ不足になることはあまりない」と胸を張る。

本格的に投手としてプレーするようになったのは大学入学後。投手コーチのいない環境でも入学当初の最速約140キロから13キロも球速をアップさせた。同大野球部公式サイト上のブログで「日本の高校野球やってなくて感覚ズレてることも多々あったと思う」とつづった正木。プロの世界でもさらなに大きな進化を遂げる。

◇正木 悠馬（まさき・ゆうま）2002年（平14）11月19日生まれ、神奈川県横浜市出身の22歳。小学2年で野球を始め、レドモンド高時代までさまざまなポジションでプレーした。上智大入学後に本格的に投手に挑戦。1メートル79、80キロ。右投げ左打ち。