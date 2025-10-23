「ママ友から大人気！」【しまむら】週7で履き倒したい♡「ふわふわサンダル」

ママ友の間で「このサンダル、どこで買ったの？」と話題になりそうな、【しまむら】の「ふわふわサンダル」に注目。週7で履き倒したくなりそうな見た目の可愛さでコスパがバツグンに良さそうなアイテムです。今回は、そんなサンダルをインフルエンサーの@miu___wearさんのコーデとともにご紹介します。秋冬の足元のアップデートを目指すなら、ぜひ早めにチェックしてみて。

甘すぎない大人の足元はふわふわで決まり

【しまむら】「FF2バンドSA」\2,420（税込）

もこもことした素材が足元を包み込む、しまむらの「ふわふわサンダル」。足を包み込む、柔らかそうでギュッと目の詰まった安定感のありそうな起毛感が魅力。ボリュームのあるフォルムが足元に抜け感と可愛らしさをプラスし、ラフなスタイルでも手抜きに見えなさそうなのが嬉しいところ。週末のショッピングやママ友ランチにもぴったりな、可愛い秋サンダルです。インフルエンサーの@miu___wearさんも「ママ友に大人気のサンダルでした」と絶賛しています。

モノトーンコーデに秋色のぬくもりをオン

足を包み込むようなボリュームのあるサンダルが、シンプルなモノトーンコーデのアクセントにぴったり。コーデ全体は、ホワイトのTシャツにブラックのロングスカートを合わせたベーシックな着こなしに、ウエストのチェックシャツがさりげなくこなれ感をプラスしています。サンダルの柔らかそうな質感とモノトーンを基調とした落ち着きのあるスタイリングが絶妙にマッチ。ふわふわサンダルが足元をより軽やかに見せています。

秋冬カラーを楽しむ大人コーデ

光沢感のある素材のブラウンスカートと黒ブラウスを合わせた秋冬カラーのスタイリングに、温かみのあるふわふわサンダルをプラスして季節感と抜け感をダブルでオンして。異素材の組み合わせが、大人っぽくシャレ見えする雰囲気を演出しています。全体のカラーはブラウンとブラックの2色に抑えるのが、ごちゃつかずすっきり見せるコツかも。

ラフだけどシャレ見えする大人の余裕スタイル

リラクシーなグレーのスウェットパンツとホワイトのタンクトップというシンプルな組み合わせに、チェック柄のシャツジャケットを羽織り、ラフながらも手抜きに見えない絶妙なカジュアルコーデ。トーンを統一することで大人っぽい印象に。レザー調のダークブラウンのバッグと足元のふわふわサンダルがコーデを引き締め、きちんと感を引き出すのに一役買っています。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@miu___wear様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：タニメグミ