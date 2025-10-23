INI藤牧京介「鼻水垂らして」試写で号泣していたメンバー告白【I Need I】
【モデルプレス＝2025/10/23】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）が、初のドキュメンタリー映画「INI THE MOVIE『I Need I』」（10月31日公開）の完成披露プレミア試写会を10月23日に開催。メンバー同士で感想を打ち明けあった。
【写真】INI、映画で号泣していたメンバー
2021年11月のデビューから現在まで、約4年間のメンバーの姿を映し出したINI初の映画作品。タイトル『I Need I』には、「僕たち（I）があなた（I）と繋がっていく（Network）」というINIの出発点から始まり、約4年間をメンバーとMINI（ファンネーム）と共に過ごしてきた中で、「お互いが必要な存在（Need）」となっていくという想いが込められている。
メンバーは揃って試写を鑑賞したということから、その際の感想を問われた藤牧京介は「全体的に感動シーンはあるんですけど、隣の（松田）迅を見たらめちゃくちゃ泣いてました！鼻水垂らして」と暴露。松田は「めちゃくちゃでもない！」と否定したが、木村柾哉も「5、6個席離れてたんですけど、鼻水すすってる音聞こえた」と続けて打ち明けた。
そんな松田は尾崎匠海について「やっぱりスーパーアイドルだなって思って、匠海を推す気持ちがわかった」とネタバレ気味に熱弁。そんな尾崎は「京介と柾哉くんのシーンがあるんですけど、これは楽しみにしてほしい！」とおすすめし、高塚大夢（※「高」は正式には「はしごだか」）も「だいぶくっついてたよね！」と熱いシーンであることに頷いていた。（modelpress編集部）
◆尾崎匠海、木村柾哉＆藤牧京介の場面に期待込める
