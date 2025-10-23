カンニング竹山、新幹線で1人号泣した理由「人間味があって親近感」「素敵な涙」と反響続々
【モデルプレス＝2025/10/23】お笑いタレントのカンニング竹山が22日、自身のInstagramを更新。新幹線の中で1人号泣したことを明かし、反響を呼んでいる。
【写真】カンニング竹山、新幹線内で涙を拭う姿
この日、竹山は「わけあって新幹線でおじさんが1人で泣いてしまって恥ずかしいです。。。音楽を聴いてるだけですが涙が止まりません」と新幹線の中で号泣する自撮りを公開。竹山はメガネを頭にずらし、タオルを目元に当て、必死に涙を抑えていた。また「因みに昨日とある番組で竹山のあらたなキャッチは、『国民的親戚のおじさん』と言われました。お父さんではなく親戚のおじさんだそうです」と自身に付けられたキャッチコピーについて紹介している。
この投稿には「めっちゃ共感」「心に響いたんですね」「素敵な涙」「人間味があって親近感」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】カンニング竹山、新幹線内で涙を拭う姿
◆カンニング竹山、新幹線で1人号泣
この日、竹山は「わけあって新幹線でおじさんが1人で泣いてしまって恥ずかしいです。。。音楽を聴いてるだけですが涙が止まりません」と新幹線の中で号泣する自撮りを公開。竹山はメガネを頭にずらし、タオルを目元に当て、必死に涙を抑えていた。また「因みに昨日とある番組で竹山のあらたなキャッチは、『国民的親戚のおじさん』と言われました。お父さんではなく親戚のおじさんだそうです」と自身に付けられたキャッチコピーについて紹介している。
◆カンニング竹山の投稿に反響
この投稿には「めっちゃ共感」「心に響いたんですね」「素敵な涙」「人間味があって親近感」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】