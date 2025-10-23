アイラ島では珍しいノンピートのモルトウイスキーをベースにした「ブルックラディ ウイスキーハイボール」。フードアナリスト・中山秀明さんが、「カバラン バーカクテル DRY シングルモルトハイボール」と飲み比べ、その味わいついて紹介します。

ブルックラディ ウイスキーハイボール

アルコール成分：8%

原材料：モルト 、グレーン／ 炭酸

本場スコットランドのウイスキーの聖地、アイラ島にある人気の蒸溜所「ブルックラディ」の原酒を使用。ノンピートのモルトウイスキーをベースに、ハイボール缶に合うようオリジナルブレンドした、ラディブルーがおしゃれなハイボール。



※ローソン限定発売

「カバラン バーカクテル DRY シングルモルトハイボール」と飲み比べ

「『ブルックラディ』は、燻香が特徴のアイラモルトなのにスモーキーじゃないウイスキーという、異端な存在。でも、アイラらしい大自然の野生味はこのハイボール缶でもしっかり表現されています。樽香も感じさせ、実にナイスな仕上がりになっています。

アロマは、力強くモルティな熟成感と香ばしさに、やや枯れた花の面影も。ドライな風味のなかにも甘みが顔を出し、余韻はビタースイートな飲み心地。



比較した、台湾の『カバラン バーカクテル DRY シングルモルトハイボール』もリッチなビタースイート系ですが、アルコール度数6％というのもあって厚みはややおとなしく、でも甘みは豊かに感じます。

2025年の夏には『ビッグピート』のハイボール缶を限定販売するなど、攻めた限定商品を出しているローソンには、ぜひ、ブルックラディ蒸留所の、アイラ色全開のフレーバーを醸し出している銘柄『ポートシャーロット』や『オクトモア』でハイボール缶を企画してほしいです！」（中山氏）

青：ブルックラディ ウイスキーハイボール

黄：カバラン バーカクテル DRY シングルモルトハイボール

■ブルックラディ ウイスキーハイボール

モルト感：4 ボリューム：3 甘み：2 スモーク：1 フルーティー感：2



■カバラン バー カクテル DRY シングルモルトハイボール

モルト感：3 ボリューム：2 甘み：4 スモーク：0.5 フルーティー感：1.5

