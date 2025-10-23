ご褒美アイス発見ッ！！（歓喜）【サーティワン】ビジュも可愛い♡「最新サンデー」

【サーティワン】ではハロウィンキャンペーンとして、黒ねこをテーマにした「おかしにゃ おかしにゃ にゃろうぃ～ん」を10/31まで開催。ハロウィンをイメージした新フレーバーのほか、限定のサンデーも登場。食べるのがもったいない……と思ってしまいそうなほど可愛い、黒ねこモチーフのサンデーを今回は紹介します。ぜひ自分へのご褒美に！

秋を感じるほっこりお芋サンデー

ちょこんとのった黒ねこピックが可愛い「カラメルスイートポテトにゃんデー」。カップにも黒ねこがデザインされていて、見ているだけで癒やされそうです。ピックは全31種類あるので、どのピックが付いてくるかはお楽しみ。スプーンも限定の黒になっています。

サーティワンに行くといつも同じアイスを注文しがち……という人に試してほしいのが、こちらの

クオリティの高さに驚き！

「カラメルスイートポテトにゃんデー」は、ダブルのアイスにホイップクリーム・スイートポテト・芋けんぴ・カラメルソースをトッピングした一品。アイスは好きなフレーバーを選べますが、@ftn_picsレポーターHaruさんのイチオシは、さつまいも風味のアイスに、バター風味のリボンと黒ごまクリスプを効かせた、新作の「月夜のおさつバター 黒ごま入り」だそう。値段は\760（税込）です。

ボリューム満点！ 黒ねこモチーフサンデー

ハロウィンっぽさ満点の限定サンデーを食べたいなら、「おかしにゃ チョコレートにゃんデー」はいかが？ ホイップクリームの上にトッピングされたココアビスケットで、黒ねこを表現しているのだとか。肉球型のチョコレートも可愛くて、つい写真を撮ってしまいそうです。

カップも可愛い！

「おかしにゃ チョコレートにゃんデー」の構成は、スモールサイズのアイスにホイップクリームとココアビスケット。カラフルなチョコスプレーとチョコシロップもかかっていて、味も満足できそうです。 値段は\560（税込）。

