◆テニス ▽東レ・パンパシフィック・オープン第４日（２３日、東京・有明コロシアム）

１回戦でプロ初勝利を挙げた全豪のジュニア優勝で、５月にジュニア世界女王となった世界ランキング２６３位、１７歳の園部八奏（ＩＭＧ）が惜敗した。２０年全豪覇者で同２５位のソフィア・ケニン（米国）に６−３、１−６、６−７の２時間１８分、フルセットの接戦で逆転負けを喫した。会見で、園部は「勝ちたかったの一言」と言うと、涙がこぼれた。

園部は、武器である攻撃的なテニスで、ケニンからミスを引き出し、第１セットはパワーで押し切った。しかし、第２セットから、園部のパワーになれた相手は、ベースラインから下がらず、速い展開でカウンターを散らした。園部にミスが生まれ、最後はタイブレイクで惜敗した。「自分から簡単なミスが何本も出た。緊張した場面で、こっちの方が硬くなってしまった」。

明暗を分けたのは、明らかにリターンの精度だった。相手のサービスゲームで、園部は何度もチャンスをつかんだ。しかし、その度に、リターンで簡単にミスを重ねた。「競ったところで、自分のいいプレーをどうやって出したらいいか分からない」。

特に、セットを分け合った最終セットの第１ゲーム。相手のサービスゲームで園部はブレイクポイントを握るが、そこから３本連続でリターンミス。それも、その内の２本は、相手の第２サーブだった。

ケニンは、第１セットで苦戦した園部のサーブに対し、第２セットから返球し、ストローク戦に持ち込んだ。ストローク戦になれば、若い園部にプレッシャーがかかり、ミスが生まれるという算段だった。そのリターンの差が大きかった。

しかし、元世界４位で、２０年に全豪優勝、全仏準優勝だったケニンを相手に、勝利まで、あと一歩まで追い込んだのは自信になるだろう。身長１７４センチで、サービスエースが奪える強打は魅力的だ。「来年はグランドスラムに出て、本戦で勝ちたい」。

若手と言えば、２１歳で、今年、同８２位にまでなった自称「へにょへにょテニス」の伊藤あおいがいる。園部は、伊藤とは、あまりにも対照的なプレーだが、新人として、さまざまなタイプが台頭してきていることは、日本女子にとって大きな未来となる。