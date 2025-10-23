◆２０２５年 プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ（２３日）

巨人は育成ドラフトでは計５選手で指名を終えた。１巡目は最速１５１キロ左腕のＢＣ神奈川・冨重英二郎投手（ＢＣ神奈川）、２巡目には立正大・林燦（はやし・きら）投手、３巡目は豊橋中央・松井蓮太朗捕手、４巡目は愛知学院大の左腕・河野優作投手、５巡目には昨年のイースタンリーグ首位打者に輝いたオイシックス・知念大成外野手。６人を指名した支配下と合わせて計１１人の指名で終えた。

支配下ドラフトでは、１巡目には、前日に公表していた通りに最速１５２キロの本格派左腕で鷺宮製作所の竹丸和幸投手を指名。単独で交渉権を獲得した。２位では長身１８３センチのサイド右腕の早大・田和廉投手、３位には亜大のトルネード左腕・山城京平投手を指名。上位３位はいずれも即戦力投手の交渉権獲得となった。

４位で阿部監督の母校でもある中大から皆川岳飛外野手を指名。５位には走攻守がそろった遊撃手の小浜佑斗内野手（沖縄電力）を指名し、上位３人の即戦力投手の後は続けて野手を獲得した。６巡目で初の高校生となる高校通算３５本塁打の浦和学院・藤井健翔内野手を指名した。