女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）。２３日に第１９話が放送され、俳優・清水尋也被告が演じる予定だった庄田多吉が初登場した。“代役”の俳優・濱正悟（３１）が好演し、ネット上には多くの反響が寄せられた。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）

教員試験に向かう錦織（吉沢亮）をトキ（郄石あかり）たちが送り出す。すると、遠くから「なんじゃなんじゃ〜錦織は余裕じゃの〜」といって男性が近づいてきた。錦織は「おお、庄田」。庄田多吉は錦織と一緒に試験を受けるのだという。

銀二郎（寛一郎）はトキに「この方も、錦織さんと同じく、松江の秀才で」と説明。庄田は「いやいや、私など、錦織の半分も及びません。じゃけん、『大盤石』ではなく『半分弱』とでも呼んでください。ハハハハハ」と笑った。

この庄田多吉役は、清水尋也被告が演じる予定だった。しかし麻薬取締法違反の疑いで逮捕・起訴され、「ばけばけ」を降板。ＮＨＫは９月２９日に濱の出演を発表。濱は２０２２年後期の「舞いあがれ！」以来２度目の朝ドラとなった。

放送を見たネットは「この育ちもよさそうでちょっと軽い感じ、濱正悟さんピッタリだと思う」「濱正悟さんすごく良い」などの感想を寄せた。