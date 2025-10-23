世界的人気を誇る女子プロレスラーが、日本ツアーのオフショットを大量投稿。ゴスメイクを効かせた“最恐女王”のギャップ溢れるプライベートショットにファンも大興奮の様子だった。

【画像】痛々しい怪我に熱烈キス、相撲タトゥー…最強美女の“日本オフショット”

WWE女子スーパースターのリア・リプリーが19日、自身のインスタグラムを更新。10月17、18日に両国国技館で開催された日本ツアー「WWE SuperShow Japan」の模様など日本を満喫したオフショットを大量投稿した。

つい先日、日本のSNSでもそのビジュアルと圧倒的肉体美が「本当に存在するのか」などと話題になったばかりのリア。最高のタイミングで開催された日本ツアーは大盛況となり、日本人女子レスラーのイヨ・スカイとタッグを組んで圧巻パフォーマンスを披露すれば、試合後にはイヨに“熱烈キス”。バッチリ捉えられた写真を投稿の1枚目に持ってきている。

2日目には顔面を負傷するアクシデントに見舞われ、試合後の痛々しい写真には「早く良くなりますように」とコメントで心配されていたが、オフの時間も日本を満喫した様子。一緒に来日した同僚のスーパースターたちと原宿のクレープやカピバラカフェに訪れたり、相撲の力士のイラストを模ったタトゥーを入れるなど、さまざまな日本文化を体験したようだ。

投稿には約46万件の“いいね”が押される大反響で、「日本を楽しんだようで何より」「ひどい怪我なのに美しい顔。お大事にね」「また日本に来てください！」「最高だったよ、マミー」などのコメントで溢れかえっている。X（旧Twitter）には「ありがとう日本！愛してる」と綴ったリアだが、この2日間でさらにファンを爆増させたに違いない。

