◇2025年プロ野球ドラフト会議(23日)

西武がドラフト1位に指名した明治大学・小島大河選手が記者会見に応じ、現在の率直な気持ちを語りました。

小島選手は右投げ左打ちのキャッチャー。打撃が魅力の捕手として、7月に行われた日米大学野球選手権では背番号2を背負い、全5試合に「5番・DH」で先発出場。この秋は東京六大学野球でリーグ優勝に貢献しています。

西武は事前に1位で指名することを公表。小島選手は、「公言していただいて、しっかり選んでいただいて安心した、ホッとした気持ちが一番だった。」と語ります。

球団のイメージについて聞かれた際は「素晴らしいピッチャーの方々がたくさんいるなっていう印象と、バッターが育つ土壌ができているチームだと思いますので、自分もバッターとして成長できるように頑張っていきたいと思います」と意気込みを語りました。

チームからは大川慈英投手が日本ハムに1位指名。「大川は真っすぐに自信を持っていると思うのでその真っすぐを一球で打ち砕きたいと思います」と対戦に意欲を示しました。

1年目の目標については、「1年目からしっかり試合に出て、新人王というところを一つの目標に頑張っていきたいと思います」と力を込めました。