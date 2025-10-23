ゴールデンレトリバーの魅力が詰まった投稿が大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で336万4000回再生を突破し、「かっこ良すぎ」「なんて賢いんだろう」「笑顔になっちゃう」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：2匹の犬がケンカしていたら『寝ていた大型犬』が立ち上がり…カッコよすぎる『まさかの行動』】

柴犬の喧嘩が始まった！！

Instagramアカウント「golden_fuku」の投稿主さんは、ゴールデンレトリバーの『福』ちゃんの可愛い姿をたびたび紹介しています。今回は、福ちゃんの魅力が光る一幕について投稿したそうです。それは、自宅で黒柴さんと茶柴さんが喧嘩していたときのこと。

福ちゃんは昼寝中でしたが、柴犬たちの唸り声を聞いてガバッと起き上がったといいます。そして、堂々とした足取りで柴犬たちのそばへ…。2匹の間に入り込み、喧嘩を仲裁したのです。

余裕と迫力で制圧

黒柴さんは危機管理能力が高い性格だそうで、福ちゃんの仲裁を受けて窓際に避難したといいます。一方、喧嘩を始めた茶柴さんは、一度抜いた刀をなかなか収められない様子でした。

福ちゃんは、茶柴さんを追い払うようにソファを奪取して圧をかけたそうです。「わたしは悪くない！」と文句が止まらない茶柴さんに優しく触れると、最後は逃走。福ちゃんの余裕と迫力に打ち負かされて、喧嘩は見事に収まったのでした。

実は福ちゃんは一番年下なのだそう。ゴールデンレトリバーらしい懐の大きさで、柴犬同士の揉め事を解決してしまった福ちゃんなのでした♡

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「やっぱりゴールデンって賢いんですね」「穏やかで優しい顔なのに威厳あるのすごい」「仲裁に入るタイミングもいいしやり方も素晴らしい」など沢山の反響がありました。

絶対に譲れないもの

そんな福ちゃんにも、どうしても譲れないものがあるといいます。それは、昼寝場所である廊下を塞いでしまうこと！家族が福ちゃんを避けるように廊下を横切っても、絶対に動こうとしないのだそうです。寝ているときはもちろん、少し起きているときでさえも頑なに昼寝場所を死守する福ちゃん。

通せんぼしてしまっている自覚はあるけれど、昼寝場所だけは変えたくない…。独特なこだわりを持つ福ちゃんに、愛おしさを感じてしまうワンシーンでした！

Instagramアカウント「golden_fuku」には、福ちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「golden_fuku」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。