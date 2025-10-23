貴島明日香さんが自身のYouTubeチャンネルに『モデル 貴島明日香の最新!お気に入りスキンケア&コスメを紹介します』の動画を投稿。愛用のスキンケアやコスメを紹介し、貴島さんなりの使用感も語ってくれていました！

■ヘアケアに

動画内で紹介されたのはこちら！

Hair Theory Lab/ヘアミルクセラム 税込5,500円（公式サイトより）

髪の水分バランスをサポートし、滑らかな髪に導いてくれるヘアミルク！

こちらについて、貴島さんは「すごい良くって、濡れてる髪にも使えるし、セットの時にも使える」とお風呂上がりにもヘアセットの時にも愛用している様子。

貴島さんは髪がしっかりした質感で、オイルを使うとキシキシしてしまうのが悩みだったそう。こちらは貴島さんにあっているようで、使用感についても「結構ベタつきが少なくて、乾かすとサラッとするような感じ」「まとまり感も出しつつ、ベタつかずに内側から潤ってくれるような印象」と熱弁。

そして「すごい気に入ってます」とお気に入りアイテムと明かしていました！

■動画もチェック

動画内ではそのほかの愛用品も紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。