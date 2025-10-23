ワンコが家具の下に潜り込み、1年前と同じように匍匐前進で通り抜けようとしたら…？ワンコの成長を感じる微笑ましい光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で7万8000回再生を突破しています。

1年前は通れていた隙間に入ってみたら…

Instagramアカウント「kuromamesiba_chiyuki」に投稿されたのは、豆柴の「千幸（ちゆき）」ちゃんが家具の下を通ろうと挑戦する様子です。1年前はその狭い隙間に入り、匍匐前進で通り抜けることができていたという千幸ちゃん。今でも通り抜けられると信じて、隙間に上半身を突っ込んでみたら…？

お顔は問題なく隙間に入ったものの、体がつっかかってしまって前に進めません！千幸ちゃんが「あれ？おかしいなぁ」と不思議そうにしている姿が可愛くて、思わず頬が緩みます。

2回トライしても通れない！

思うように身動きが取れないので、千幸ちゃんは一度後ろに下がって隙間から出ることに。そして「どうしよう？」とお座りして考えていたかと思うと、「もう1回トライだ！」と再び隙間にお顔を突っ込んだとか。

諦めずに挑戦する姿勢は、見習いたいくらい素敵です。しかし案の定、今回も体がつっかかってしまって前に進めず、「なんで？」とキョトンとすることに…。そして「やっぱダメだ」とまたお顔を引っ込め、最後は諦めモードでお座りする千幸ちゃんなのでした。

ワンコの成長にほっこり

豆柴の千幸ちゃんはワンコの中では小柄な方ですが、隙間を通れていた1年前と比べるとずいぶん体が大きくなったよう。千幸ちゃんの成長を実感して、飼い主さんは「大きくなったんだね」とほっこりしたそうですよ。

千幸ちゃんはすでに成犬なので、体はこれ以上大きくならないかもしれませんが、これからも自分らしくのびのびと成長していってほしいですね！

この投稿には「成長しましたね」「1年経つとこんなに違うんですね」「可愛くて何度も見ちゃいました」といったコメントが寄せられています。

千幸ちゃんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「kuromamesiba_chiyuki」をチェックしてくださいね。

