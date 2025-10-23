ソフトバンクサプライズ！佐々木麟太郎ドラフト1位指名にX注目 「マジでえぐいわ」「日本の球団に入ったら楽しみ」
佐々木は来年7月のMLBドラフトの対象選手ともなる(C)Getty Images
プロ野球のドラフト会議が10月23日、東京都内で行われ、今季パ・リーグの優勝チームであるソフトバンクは1位で米スタンフォード大・佐々木麟太郎を指名した。
【動画】佐々木麟太郎とMLB屈指の強打者・ハーパーのスイングを比較
佐々木をめぐってはDeNAとの2球団競合となる中、相川亮二新監督との一騎打ちとなった抽選で城島健司CBO（チーフベースボールオフィサー）が交渉権を引き当てた。
海外留学中の日本人野手がNPBドラフトで支配下指名を受けるのは史上初となった。それだけ高い潜在能力を認められている証ともなった。
くじを引いた城島CBOはTBSの中継インタビューに応え「（王）会長のプレッシャーが半端なかったんで…」と笑わせた後に「佐々木選手、日本とアメリカどちらを選ぶかは尊重してますけども、ぜひ縁があれば、九州の豪快な野球にあなたの力が必要です！ぜひ一緒にやりましょう！」と熱いラブコールを送った。
佐々木は岩手・花巻東高時代に高校通算本塁打歴代1位の通算140本塁打をマークした左の長距離砲。高校3年当時もドラフト1位候補だったが、プロ野球志望届を提出せず、米大学への進学を選択した経緯がある。
今回のソフトバンクのサプライズ指名をめぐっては早速、野球ファンもXなどSNS上で反応。「ソフトバンク、夢あるな」「マジでえぐいわ」「日本の球団に入ったら楽しみ」と若きスラッガーの日本球界での活躍を期待する声も上がっている。
現在スタンフォード大2年に在籍する佐々木は来年7月のMLBドラフトの対象選手ともなる。現在のNPBドラフトの規約では海外の大学に在学中の選手との交渉権はドラフト翌年の7月末までとなっており、今後のソフトバンクの交渉、佐々木の決断に引き続き、注目が高まりそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]