ソフトバンクサプライズ！佐々木麟太郎ドラフト1位指名にX注目　「マジでえぐいわ」「日本の球団に入ったら楽しみ」

佐々木は来年7月のMLBドラフトの対象選手ともなる(C)Getty Images

プロ野球のドラフト会議が10月23日、東京都内で行われ、今季パ・リーグの優勝チームであるソフトバンクは1位で米スタンフォード大・佐々木麟太郎を指名した。

【動画】佐々木麟太郎とMLB屈指の強打者・ハーパーのスイングを比較

佐々木をめぐってはDeNAとの2球団競合となる中、相川亮二新監督との一騎打ちとなった抽選で城島健司CBO（チーフベースボールオフィサー）が交渉権を引き当てた。

海外留学中の日本人野手がNPBドラフトで支配下指名を受けるのは史上初となった。それだけ高い潜在能力を認められている証ともなった。

くじを引いた城島CBOはTBSの中継インタビューに応え「（王）会長のプレッシャーが半端なかったんで…」と笑わせた後に「佐々木選手、日本とアメリカどちらを選ぶかは尊重してますけども、ぜひ縁があれば、九州の豪快な野球にあなたの力が必要です！ぜひ一緒にやりましょう！」と熱いラブコールを送った。

佐々木は岩手・花巻東高時代に高校通算本塁打歴代1位の通算140本塁打をマークした左の長距離砲。高校3年当時もドラフト1位候補だったが、プロ野球志望届を提出せず、米大学への進学を選択した経緯がある。