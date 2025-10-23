◆２０２５年 プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ（２３日）

中日から５位で指名された東北福祉大の新保茉良（まお）内野手が２３日、宮城・東北福祉大で会見を行った。中日から２位を指名を受けたチームメートの桜井頼之介（よりのすけ）投手とプロ入り後も同じチームでプレーすることとなり「運命ですね。多分つながってて。前世も一緒だったと思います」と喜んだ。

新保は遊撃手として活躍している内野手で、７年ぶり４度目の優勝を果たした全日本大学野球選手権では本塁打も放った。「自分の持ち味は守備。守備を磨きながら、打撃は課題であるので磨きながらチームに貢献したい」。

２年春に野球を辞めることを考えたというが、それを引き留めたのが桜井だった。当時を回顧した新保は「（桜井から）俺らの代にはお前が必要になるから戻ってこいと頻繁に言われた。感謝したい」と話した。

プロでの目標は「１年目はしっかり体作って、２年目から１軍の選手として活躍できれば」と語り、目標の選手には「巨人の吉川尚輝選手。しっかり守れて、チームに貢献できる選手になりたい」と言葉に力をこめた。

東北福祉大からは他にも、中日２位で桜井頼之介（よりのすけ）投手と西武４位で堀越啓太投手が支配下指名された。