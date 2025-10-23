中国共産党の重要会議「4中全会」が23日、閉幕しました。来年から5年間の経済政策の方針を示す「5か年計画」の内容や、軍の幹部人事が発表されました。

中国共産党の重要会議、「4中全会」は4日間の日程を終え、23日、閉幕しました。

国営新華社通信が発表したコミュニケによりますと、会議では、ことしまでの5年間を振り返り、「コロナのパンデミックによる深刻な影響に耐え、複雑な国際情勢を乗り越えて重大な成果を上げた」と高く評価しました。

その上で、来年から2030年までの5年間については、「深刻で複雑な変化に直面し、不確実で予測困難な時期になる」と指摘しました。

そして、新たな「5か年計画」については、「高い水準の科学技術を自国で開発し、『デジタル中国』の建設を推進する」ことや、低迷が続く内需を拡大するために、「強大な国内市場を建設し、新たな需要を作り、消費を大いに喚起し、投資を拡大する」ことが示されました。

また、会議では、「2035年までに国防力などの総合的な国力と国際的な影響力を大きく躍進させる」との目標も打ち出されました。

さらに、軍の幹部が汚職で摘発され空席となっていましたが、中央軍事委員会の張昇民氏を副主席に昇格させる人事が発表されました。