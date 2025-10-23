¹ñÌ±¡¦¿ºÍÕ´´»öÄ¹¤¬¼«Ì±¡¦ÎëÌÚ´´»öÄ¹¤È²ñÃÌ¡¡£µ£±Ç¯´ÖÂ³¤¯¥¬¥½¥ê¥óÀÇ»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤òÁÊ¤¨¡¡°Ý¿·¤Ï¡Ö¤ä¤ë¤Ù¤¤À¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎëÌÚ½Ó°ì´´»öÄ¹¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¿ºÍÕ²ìÄÅÌé´´»öÄ¹¤Ï£²£³Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñÃÌ¡£¿ºÍÕ»á¤Ï½ªÎ»¸å¡¢ÎëÌÚ»á¤Ë¥¬¥½¥ê¥óÀÇ»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤òÁÊ¤¨¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¿ºÍÕ»á¤ÏÎëÌÚ»á¤ËÂÐ¤·¤³¤ÎÆü¸áÁ°Ãæ¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÈàÆó´´Æó¹ñ¡Ê´´»öÄ¹¡¦¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹²ñÃÌ¡Ëá¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖºòÇ¯£±£²·î£±£±Æü¤Ë·ë¤ó¤À£³ÅÞ´´»öÄ¹¹ç°Õ¡Ê¼«Ì±¡¢¸øÌÀ¡¢¹ñÌ±¡Ë¡¢£±£°£³Ëü±ß¤ÎÊÉ¤ò£±£·£¸Ëü±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¡¢¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ë°Ý¿·¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¥³¥ß¥Ã¥È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»Ý¤òÎëÌÚ´´»öÄ¹¤ËÊó¹ð¤ò¤·¤¿¡£°Ý¿·¤â¡Ø¤³¤ì¤Ï¤¼¤Ò¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¶¯¤¤·è°Õ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Î¼«¸ø¹ñ¤Ë²Ã¤¨¤Æ°Ý¿·¤â¥³¥ß¥Ã¥È¤¹¤ë¡×
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó¤Î´ü´ÖÃæ¤Ç¡Ö¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î£²£µ±ß£±£°Á¬¤À¤±¤Ç¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¡£·ÚÌý¤Î£±£·±ß£±£°Á¬¤â¡¢¤³¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤òÇÑ»ß¤¹¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¿·ÁíºÛ¤ÎºÂ¤Ë½¢¤¤¤¿¡£
¡Ö»ä¤Î¤Û¤¦¤«¤é¹â»ÔÆâ³Õ¤È¤·¤Æ¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î£²£µ±ß£±£°Á¬¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢·ÚÌý¤Î£±£·Á¬£±£°Á¬¡¢¤³¤Î£²¤Ä¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤òÇ¯Æâ¤ËÇÑ»ß¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡£¡Ê¼«Ì±¡¢°Ý¿·¡¢¸øÌÀ¤Ï¡ËÊä½õ¶â¤Ç¡Ø¤Ê¤ó¤È¤«¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¤¤¤¦Åú¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤«¤Í¤Æ·ÚÌý¤Î£±£·±ß£±£°Á¬¤ÇÀÐÌý¸µÇä¤ê²ñ¼Ò¤¬¥«¥ë¥Æ¥ë¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤â¤¢¤ê¡¢¹ñÌ±¤ÏÊä½õ¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤Á¤Ã¤È¥¬¥½¥ê¥ó¤¬£²£µ±ß£±£°Á¬¡¢·ÚÌý¤¬£±£·±ß£±£°Á¬¡¢³Î¼Â¤ËÃÍÃÊ¤¬²¼¤¬¤ë£µ£±Ç¯´ÖÂ³¤¤¤¿»ÃÄêÀÇÎ¨¤òÇÑ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤òÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Íú¹Ô¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤ª´ê¤¤¤·¤ò¤·¤¿¡×¡Ê¿ºÍÕ»á¡Ë
¡¡¤³¤ì¤ËÎëÌÚ»á¤Ï¡ÖÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ°Õ»×ÁÂÄÌ¤ò¿Þ¤ê¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÇ§¼±¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¯¼£¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤È¤ÎÏ¢·È¤òÌÏº÷¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¿ºÍÕ»á¤Ï¡ÖÎëÌÚ»á¤«¤éÊä½õ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤«¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¡Ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤ÎÊý¤«¤é¤ÏÊä½õ¶â¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ»ÃÄêÀÇÎ¨¤òÇÑ»ß¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¿½¤·¾å¤²¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
