¡Ú¥É¥é¥Õ¥È¡Ûµð¿Í£±°Ì¡¦ÃÝ´ÝÏÂ¹¬¤¬Ä¹½ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡Ö¼«Ê¬¤ÎÄ´»Ò¤Ë´Ø¤ï¤é¤º»î¹ç¤òºî¤ì¤ë¡×
¡¡µð¿Í¤Ï£²£³Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¼Ò²ñ¿Í¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óº¸ÏÓ¡¦ÃÝ´ÝÏÂ¹¬Åê¼ê¡Ê£²£³¡áºíµÜÀ½ºî½ê¡Ë¤ÎÃ±ÆÈ£±°Ì»ØÌ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤ÀÃÝ´Ý¤Ï¡Ö¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤È¤¤¤¦¹â¤¤É¾²Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂè°ìÀ¼¤òÅÁ¤¨¤¿¡£µð¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÅÁÅý¤¢¤ëÄ¹Ç¯¥×¥íÌîµå³¦¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿µåÃÄ¡£¼«Ê¬¤¬¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤«¤é¤º¤Ã¤È°ì·³¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ëºäËÜÍ¦¿ÍÁª¼ê¤È¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤ÇÃÝ´Ý¤Ï¼«¿È¤Î¶¯¤ß¤ò¡Ö¼«Ê¬¤ÎÄ´»Ò¤Ë´Ø¤ï¤é¤º»î¹ç¤òºî¤ì¤ë¤È¤³¤í¡£Áí¹çÅª¤Ë¸«¤Æ°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ëÅê¼êÁü¤ò¡ÖÇÈ¤Î¤Ê¤¤°ÂÄê¤·¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬°ìÈÖ¤ÎÍýÁÛ¡£ËèÇ¯°ÂÄê¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ÎÃù¶â¤òºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¹ë¸ì¤·¤¿¡£
¡¡È¨Ìî°ìÃË´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÀøºßÇ½ÎÏ¤Ï¸µ¡¹»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ¿Í¤¬¼«³Ð¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¤Î¤Ã¤È¤Ã¤ÆÎý½¬¤ËÎå¤ó¤ÇÅØÎÏ¤·¤Æ°ìÊâ¤º¤Ä¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤¬°ìµ¤¤Ë²Öºé¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡£»ä¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀèÈ¯¤ËÅ¾¸þ°Ê¹ß¤ÎÊÑ²½¤ò¸ì¤ê¡¢¤½¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦ÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡ÖÇÈ¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£Ä´»Ò¤Î¤¤¤¤°¤¤¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¾ï¤Ë¼«Ê¬¤ÎÅêµå¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£·×»»¤·¤ä¤¹¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¹¡×
¡¡ÃÝ´Ý¤ÏÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëµð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¤Ë¸þ¤±¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¡Ê£±Ç¯ÌÜ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡ËÆüËÜÁª¼ê¸¢¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹Í¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿´¶¯¤¯Àë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£