「プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ」が２３日に東京都内のホテルで開かれ、ソフトバンクはドラフト１位で米スタンフォード大・佐々木麟太郎内野手（２０）の交渉権を獲得した。ＤｅＮＡと指名が競合したため抽選となり、くじ引き役の城島健司ＣＢＯ（４９）が右手で見事に引き当てた。

花巻東（岩手）時代に高校通算１４０本塁打をマークした希代のスラッガー。待望の交渉権獲得に王貞治球団会長（８５）の喜びもひとしおだった。球団を通じて「まずは指名権を得られたことが何よりうれしいです。我々の思いが通じたんだと思う。彼の魅力は何と言っても長打力。長打力というのは先天的なもので、後からなかなか身につくものじゃない。うちでプレーすることになれば、その才能をさらに開花させてチームの看板選手となれるように頑張ってほしい」と率直な思いをコメント。さらに、交渉権獲得直後に本人に電話を入れた王会長は「すごく喜んでくれて、こっちもうれしかった。本人もありがとうございますと言ってくれてね。ホークスに来ることになったら、一緒に高い目標を持って頑張ろうと伝えました」と明かした。

喉から手が出るほど欲しい天賦の才を持つ２０歳。いつになく、熱い気持ちがこもった王会長の言葉に鷹の本気度がにじんだ。