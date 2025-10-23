「to live in a bubble」の意味は？直訳はしないで...！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「to live in a bubble」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「狭い世界で生きる」でした！
直訳は「泡のなかに住んでいる」。
自分のコミュニティーと生活以外のことをなにも知らない、外の世界に興味がない人を指しますよ。
「無知な人」や「現実を避けたり、見ないふりをしたりする」というニュアンスも含んでいるんだとか。
「We tend to end up living in a bubble when we’ve never left our hometown.」
（地元から離れないと、どうしても狭い視野で生きがちですね）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部