「to live in a bubble」の意味は？直訳はしないで...！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「狭い世界で生きる」でした！

直訳は「泡のなかに住んでいる」。

自分のコミュニティーと生活以外のことをなにも知らない、外の世界に興味がない人を指しますよ。

「無知な人」や「現実を避けたり、見ないふりをしたりする」というニュアンスも含んでいるんだとか。

「We tend to end up living in a bubble when we’ve never left our hometown.」

（地元から離れないと、どうしても狭い視野で生きがちですね）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。