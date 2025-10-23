川栄李奈（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/10/23】女優の川栄李奈が22日、自身のInstagramを更新。マネージャーとのリンクコーディネートを披露し、反響を呼んでいる。

【写真】30歳元AKBの私服と被った思わぬ人物

◆川栄李奈、マネージャーとの“リンクコーデ”公開


この日、川栄は「マネージャーさんとリンクコーデだった日」と添えて、マネージャーと撮影した2ショットを公開。2人とも水色のシャツに暗色のパンツを着用しており、偶然コーディネートが被ったことを伝えている。

◆川栄李奈の投稿に反響


この投稿には「すごい偶然」「お洒落」「私服真似したい」「びっくり」「事前に打ち合わせしたみたい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）

