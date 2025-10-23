川栄李奈、マネージャーと「リンクコーデだった日」私服被りショットに反響「事前に打ち合わせしたみたい」「お洒落」
【モデルプレス＝2025/10/23】女優の川栄李奈が22日、自身のInstagramを更新。マネージャーとのリンクコーディネートを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】30歳元AKBの私服と被った思わぬ人物
この日、川栄は「マネージャーさんとリンクコーデだった日」と添えて、マネージャーと撮影した2ショットを公開。2人とも水色のシャツに暗色のパンツを着用しており、偶然コーディネートが被ったことを伝えている。
この投稿には「すごい偶然」「お洒落」「私服真似したい」「びっくり」「事前に打ち合わせしたみたい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】30歳元AKBの私服と被った思わぬ人物
◆川栄李奈、マネージャーとの“リンクコーデ”公開
この日、川栄は「マネージャーさんとリンクコーデだった日」と添えて、マネージャーと撮影した2ショットを公開。2人とも水色のシャツに暗色のパンツを着用しており、偶然コーディネートが被ったことを伝えている。
◆川栄李奈の投稿に反響
この投稿には「すごい偶然」「お洒落」「私服真似したい」「びっくり」「事前に打ち合わせしたみたい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】