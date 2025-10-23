富山商業出身 岩城投手が埼玉西武から2位指名 プロ野球ドラフト
プロ野球のドラフト会議で、富山商業高校出身で中央大学4年の岩城颯空投手がパ・リーグの埼玉西武ライオンズから2位で指名されました。
12球団の監督や代表、そしてスカウトなどが一堂に会し、午後5時から始まったプロ野球ドラフト会議。
「第2巡選択希望選手埼玉西武ライオンズ岩城颯空・投手・中央大学」
富山商業高校出身で中央大学4年の岩城颯空投手が 埼玉西武ライオンズに2位で指名されました。
181センチ95キロのガッチリとした体格から繰り出すストレートの最速は、152キロ！ 常時140キロ台後半をマークし、ストレートで三振が取れる本格派左腕です。
小学2年生から立山中央野球スポーツ少年団で野球を始め、中学時代は硬式野球クラブチーム、富山リトルシニアで投手として活躍。
富山商業では1年の秋からエースナンバーを背負い、甲子園出場はかないませんでしたが、当時から富山を代表する好投手として注目されていました。
中央大学では2年生から先発やリリーフとして活躍し、この秋のリーグ戦では最速152キロをマークするなど、ドラフト上位指名の呼び声が高くなるまでに成長しました。
そしてきょう、埼玉西武ライオンズから2位で指名されました。
富山商業出身としてはおととしに巨人からドラフト2位で指名された森田駿哉選手以来の指名となりました。