MOMI&TOY’Sから秋限定♡ほうじ茶香る贅沢クレープ登場

MOMI&TOY'Sから秋の香り漂う期間限定クレープが登場♡ 2025年11月1日（土）～16日（日）まで、一部店舗を除く各店舗で販売されます。

秋限定♡ほうじ茶アイスと白桃ソース

「ほうじ茶アイスと白桃ソース」（780円税込）は、濃厚なほうじ茶クリームに香ばしいほうじ茶アイスをトッピング。

果実感たっぷりの白桃ソースがアクセントになり、甘酸っぱさとほうじ茶の香ばしさが絶妙にマッチ。秋の訪れを感じながら楽しめる爽やかなクレープです。

販売期間は11月1日（土）～16日（日）で、一部店舗を除き展開されています。

秋のご褒美♡ほうじ茶アイスとチョコブラウニー

「ほうじ茶アイスとチョコブラウニー」（800円税込）は、ほうじ茶クリームにチョコホイップと濃厚ブラウニーを合わせ、香ばしいほうじ茶アイスをトッピング。

深みのあるほうじ茶の味わいとブラウニーのリッチな甘さが一体となり、秋の特別なひとときを演出します。こちらも11月1日（土）～16日（日）の期間限定で、一部店舗を除き販売されます。

MOMI&TOY’Sで秋の香りを楽しもう♡

香ばしいほうじ茶の香りと秋の味覚を存分に楽しめる贅沢クレープで、ほっと心温まる秋のひとときを味わってください♡