茨城県で「名前がかっこいい」と思う市ランキング！ 2位「水戸市」を抑えた1位は？ 【2025年度調査】
地名には、その土地の歴史や自然、文化が刻まれています。中でも、響きのよさや漢字の美しさから「名前がかっこいい」と感じる市は、多くの人の印象に残るもの。
All About ニュース編集部では、2025年10月14〜15日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、「名前がかっこいい市」に関するアンケートを実施しました。その中から、「茨城県の市で『名前がかっこいい』と思う市」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「幕府の厄介者で領民に逃げられている水戸黄門だけど、世間的には水戸黄門はヒーローだから」（50代男性／愛知県）、「歴史ある名前で、響きもシンプルで落ち着いていて、知的な印象があるから」（40代男性／静岡県）、「県庁所在地で都会的なイメージもあり、全国的に知名度が高いからです」（60代男性／愛知県）といった声が集まりました。
回答者からは「龍ケ崎市は名前に『龍』という漢字が入っていて、力強くてかっこいい印象を受けるから」（30代男性／富山県）、「龍が住んでる崎? ファンタジーみたいでかっこいい!」（40代男性／岩手県）、「アニメのキャラクターの苗字でありそうだから」（20代女性／千葉県）といった声が集まりました。
2位：水戸市／58票茨城県の県庁所在地である水戸市は、県の中央にあって、中核市にも指定されている大きな都市です。江戸時代には水戸藩の城下町として栄え、水戸黄門で知られる徳川光圀公ゆかりの地としても有名です。日本三名園の1つである偕楽園は、梅の名所として国内外からたくさんの観光客を集めています。また、市内の千波湖は市民の憩いの場として、自然を感じられる場所です。
1位：龍ケ崎市／81票堂々の1位は、茨城県南部の龍ケ崎市でした。「龍ケ崎」という響きが、力強くて神秘的なイメージを連想させるため、「かっこいい」と感じる人が多かったようです。小貝川が流れていたり、牛久沼の一部があったりするなど、水辺の自然が豊かな地域です。市のマスコットキャラクター「まいりゅう」も、もちろん龍がモチーフになっています。
