好き＆行ってみたい「福井県の紅葉スポット」ランキング！ 2位「永平寺」、1位は？ 【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年10月7〜8日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、紅葉スポットに関するアンケートを実施しました。
その中から、「好き＆行ってみたい福井県の紅葉スポット」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「古杉と紅葉とのコントラストが絶景とのことですごく見てみたいと思いました」（30代女性／愛知県）、「禅寺の荘厳な建物と紅葉の組み合わせが風情たっぷりだから」（40代男性／静岡県）、「永平寺は曹洞宗の大本山です。秋は紅葉がきれいです。紅葉目当てに出かけて行って、お寺を参拝するのもよいと思います」（60代男性／新潟県）、「美しい苔が広がる石畳の参道と紅葉の組み合わせは、まさに絵画のような風景だから」（50代男性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「静かな湖面に映る紅葉が綺麗ですし、年によっては雪と紅葉を一緒に見れるから」（50代男性／愛知県）、「湖畔の周辺が紅葉で綺麗で、アウトドア体験もできるので行きたいです」（50代女性／広島県）、「湖にかかるオレンジ色の吊り橋箱ヶ瀬橋（夢のかけはし）と紅葉、そして湖面の青が織りなすコントラストは絶景だから」（40代女性／福井県）、「湖の沿岸でわさわさと美しく広がる黄色赤に染まりつつある姿の紅葉風景は見もの」（50代回答しない／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：永平寺／76票福井県を代表する古い寺で、曹洞宗の大本山でもある永平寺は、修行の場として知られています。深い杉の木に囲まれた境内は、秋になるとモミジやケヤキが鮮やかに色づいて、厳かな雰囲気に華を添えます。参道の石畳を覆う散り紅葉や、建物と紅葉が調和した景色は格別。静かな空間の中で、歴史と自然が織りなす美しい秋の景色を、ゆっくりと堪能できるスポットです。
1位：九頭竜湖／78票大野市にある九頭竜湖は、九頭竜川をせき止めて造られた人造湖で、深い山々に囲まれた雄大な景色が魅力です。秋になると、湖の周りの山々がブナやもみじできれいに染まって、湖面にはその鮮やかな紅葉が鏡のように映り込みます。湖にかかっている箱ヶ瀬橋（通称：夢のかけはし）は、紅葉と湖のコントラストを撮るのに最高の写真スポット。ドライブしたり、湖畔を散策したりしながら、紅葉狩りが楽しめます。
