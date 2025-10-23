新宿で「フラワーミッフィー」ポップアップ開催！ 初の“フラワービュッフェ”を実施
オランダの人気絵本『ミッフィー』のお花屋さん「フラワーミッフィー」は、10月24日（金）〜11月10日（月）の期間、ポップアップショップ「Flower Miffy POP UP SHOP」を、東京・新宿にあるルミネエスト新宿で開催する。
【写真】待望のボリスが登場！ マスコットなど新商品一覧
■購入特典も用意
今回開催される「Flower Miffy POP UP SHOP」は、会期を通してミッフィーとお花のある暮らしをテーマに、自分への贈り物はもちろん、ギフトにもぴったりのアイテムを展開する期間限定のポップアップショップ。
会場では、好きなアートフラワーを選んでブーケを作る「フラワービュッフェコーナー」を初実施。ビュッフェスタイルで購入した花は、「フラワーミッフィー」オリジナルブーケペーパーでラッピングして提供される。
また、人気の「着せかえほわほわぬいぐるみ」を小さくしたようなデザインが特徴的なマスコットシリーズに待望の“ボリス”が登場するほか、シックなカラーが秋を感じさせる“チョコレートコスモス”をあしらった新商品がそろう。
さらに、数量限定の特典も用意。店内で5500円（税込）以上購入した人に「フラワーミッフィー オリジナルデザイン巾着」が配布され、10月24日（金）から第1弾デザイン、11月1日（土）から第2弾デザインが展開される。
