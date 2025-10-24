¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡Ö±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹GOOD¡ª¡Ø¤ä¤ß¤Ä¤»Ý¿É¥¢¥¸¥¢¥ó¤´¤Ï¤ó¡Ù¡×¿·È¯Çä¡ª ÃÝÏÆ¤Þ¤ê¤Ê¤µ¤ó´Æ½¤Âè2ÃÆ
¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¤Ï10·î23Æü¤«¤é¡¢YouTubeÅÐÏ¿¼Ô426Ëü¿Í¤Î¿Íµ¤¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¡¦ÃÝÏÆ¤Þ¤ê¤Ê¤µ¤ó´Æ½¤Âè2ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡Ö±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹GOOD¡ª¡Ø¤ä¤ß¤Ä¤»Ý¿É¥¢¥¸¥¢¥ó¤´¤Ï¤ó¡Ù¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á°²ó¤ÎÂè1ÃÆ¤Ï30Ëü¿©Ä¶¤¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¿Íµ¤¥³¥é¥Ü¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¡ÖÆüËÜ¿Í¤Î¿©»öÀÝ¼è´ð½à¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»°Âç±ÉÍÜÁÇ¤Î¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡ÊP¡Ë¡¢»é¼Á¡ÊF¡Ë¡¢Ãº¿å²½Êª¡ÊC¡Ë¤ÎÀÜ¼ïÈæÎ¨¤¬¡ãP¡§F¡§C¡á2¡§3¡§5¡ä¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÍýÁÛ¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤ÎPFC¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÄÉµá¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¡¢¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤âÁáÂ®»î¿©¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¡ÖÃº²Ð¾ÆÆù¤ÈºÌ¤êÌîºÚ¤Î½½»°¹òÊÆ Èþ¥Ó¥ó¥Ð¡×¤«¤é¡£¸«¤¿ÌÜ¤«¤éºÌ¤ê¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¿©¤ÙÊý¤Ï¥Ó¥Ó¥ó¥Ð¤À¤±¤Ë¡Öº®¤¼¤Æ¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó³«È¯Ã´Åö¥·¥§¥Õ¤Î¸æ±à¤µ¤ó¡£
°ì¸ý¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢º®¤¼¤Æ¤âÃº²Ð¾ÆÆù¤ÎÂ¸ºß´¶¡ªÃº²Ð¤ÎÎÉ¤¤¹á¤ê¤¬ËþÂ´¶¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤«¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤É¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¥¥à¥Á¤Î¿É¤µ¤ä¥¥ã¥í¥Ã¥È¥é¥Ú¤ÎÁÖ¤ä¤«¤µ¤¬ÃæÏÂ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
³Î¤«¤Ë¤ªÌîºÚ¤Ï¥Ë¥ó¥¸¥ó¡¢¤Û¤¦¤ì¤óÁð¡¢¥â¥ä¥·¡¢¥¥à¥Á¤È¤·¤Ã¤«¤êÀÝ¼è¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ãº²Ð¾ÆÆù¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¾ø¤··Ü¤ä²¹ÀôÍñ¤ÈÎÉ¼Á¤Ê¤¿¤ó¤Ñ¤¯¸»¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¡£¥³¥Á¥å¥¸¥ã¥ó¤ÇÌ£ÊÑ¤·¤¿¤ê¡¢¤ªÌ£Á¹½Á¤Ç°ìÅÙ¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤¿¤ê¤ÈÍÍ¡¹¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤â¤¢¤ê¡¢ÃËÀ¤Ç¤â¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Ê°ïÉÊ¤Ç¤¹¡ª
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼Æ¦Æý»ÅÎ©¤Æ¤ÎËãíåÅò¥¹¡¼¥×¥Ñ¥¹¥¿¡×¡£¸«¤¿ÌÜ¤ÏÃ´¡¹ÌÍ¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¥¹¡¼¥×¥Ñ¥¹¥¿¤È¤Ï¤³¤ì¤¤¤«¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¶¿©¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¥¹¡¼¥×¤È¥Ñ¥¹¥¿¤ÎÁêÀ¤¬ÎÉ¤¯¡¢Æ¦Æý¤ÈËãíå¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤âÀäÌ¯¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é´¨¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢ÃÈ¤Þ¤ë¥¹¡¼¥×¥Ñ¥¹¥¿¤ÏÀ÷¤ß¤ëÈþÌ£¤·¤µ¤Ç¤¹¡£±ÉÍÜÅª¤Ë¤âÆ°ÊªÀ¡¦¿¢ÊªÀ¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬Î¾ÊýÀÝ¤ì¤ëËþÅÀ¤Î°ìÉÊ¡£¤µ¤é¤ËÆ¦Æý¤ÈËãíå¤Î¥Ô¥ê¿É¥¹¡¼¥×¤Ï¤´ÈÓ¤Ë¤â¹ç¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤ÈÄÉ¤¤¥é¥¤¥¹¤Ë¤âÈó¾ï¤Ë¹ç¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤É¤Á¤é¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¼«¿®ºî¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸æ±à¥·¥§¥Õ¡£¡Ö±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹GOOD¡ª¡Ø¤ä¤ß¤Ä¤»Ý¿É¥¢¥¸¥¢¥ó¤´¤Ï¤ó¡Ù¡×¤Ï¡¢10·î23Æü¤«¤é¥â¡¼¥Ë¥ó¥°»þ´ÖÂÓ°Ê³°¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÈþÌ£¤·¤¤¿©¤Ù±þ¤¨¡¢¤¼¤Ò´®Ç½¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©
¡ÖÂè1ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÌÜ¤Ë¤·¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¢º£²ó¤Ï¡¢Á°²ó¤è¤ê¤â¹¹¤Ë¿©¤Ù±þ¤¨¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¿É¤µ¤È»ÝÌ£¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¤È±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤òÄÉµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿´¤âÂÎ¤â¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÊÃÝÏÆ¤Þ¤ê¤Ê¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍÎ¿©¤ÎÆ÷¤¤¤òÆþ¤ì¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤È¥ì¥â¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¥½¡¼¥¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥í¥Ã¥È¥é¥Ú¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÃÝÏÆ¤µ¤ó¤ÎÍ×Ë¾¤â¤¢¤êÌîºÚ¤òÂ¿¤á¤Ë¤·¤Æ¡¢PFC¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ò¹¯¤ËÎÉ¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÈþÌ£¤·¤µ¤ä¿©¤Ù±þ¤¨¤âÂÅ¶¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤Ã¤È¤É¤Ê¤¿¤Ë¤âËþÂ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ê¸æ±à¥·¥§¥Õ¡Ë
¡Ö¥Ð¡¼¥ß¥ä¥ó¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëËãíå¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢Æ¦Æý¤ò²Ã¤¨¤ÆÈæ³ÓÅª¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ë¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ÌÍ¤Ï¥Ç¥å¥é¥à¾®Çþ¤ÈËÌ³¤Æ»»º¾®Çþ¤òÆÈ¼«ÇÛ¹ç¤Ç¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿À¸¥Ñ¥¹¥¿¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤âÍÎ¿©¤ÎÍ×ÁÇ¤ò²Ã¤¨¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸¡£À¸ÌÍ¤À¤«¤é¤³¤½¥¹¡¼¥×¤È¤ÎÍí¤ß¤âÎÉ¤¯¡¢¤â¤Á¤â¤Á¤·¤¿¿©´¶¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡×¡Ê¸æ±à¥·¥§¥Õ¡Ë
