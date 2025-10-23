¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¶ô¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡×Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¤¬àÆù¿©·Ï½÷»Òá¤Ë¡ª¡©¡Ö¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤Æ¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¡ª¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ëÆù¿©·Ï½÷»ÒºÇ¹â!¡×ÏÃÂê¤Î¥É¥é¥Þ¹¥±é¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹
°Õ³°¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤ë!?Èþ¤·¤¹¤®¤ëÆù¿©·Ï½÷»Ò
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡×(TBS)¤¬¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¾Ò²ðÆ°²è¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Âè3ÏÃ¤ÎÀÚ¤êÈ´¤Æ°²è¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏÃæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡£Âè1ÏÃ¤Ç¡¢»³´ß°¾Èþ(²ÆÈÁ)¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤òÃÇ¤é¤ì¤¿³¤Ï·¸¶¾¡ÃË(ÃÝÆâÎÃ¿¿)¤¬¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿Æù¿©·Ï½÷¼ÒÄ¹¡ÖÇðÁÒÄØ¡×¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥¿¥Ã¥ÁÂ¿¤á¤Ç¥°¥¤¥°¥¤¤È¹¶¤á¤ëÃæ¾ò¤Î¹¥±é¤Ë¡Ö¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤Æ¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¤³¤Î¼ê¤Î½÷»Ò¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¡×¡Ö¤«¤Ä¤ª¥Û¥¤¥Û¥¤(¾Ð)¡×¡Ö¥É¥óÖÈ¤ê¤ÇÀ¨¤¤ÎÉ¤«¤Ã¤¿!¡×¡Ö¤â¤¿¤â¤¿¤·¤Æ¤ë¤È¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¶ô¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡×¡Ö¤¢¤ä¤ß¾î¤ÎÆù¿©·Ï½÷»Ò¤¬ºÇ¹â¤ËÎÉ¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦´¶¤¸¤Ç ¥Ê¥¤¥¹Æù¿©·Ï½÷»Ò!¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ëÆù¿©·Ï½÷»Ò¤ÆºÇ¹â!¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£