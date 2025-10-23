°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁêàºÇ¸å¤ÎÅê¹Æá¤ËºÆµÓ¸÷¡ª2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤é¤«¤Î±ï¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö½ËÊ¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÎÀ¼
À¸Á°ºÇ¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ç2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡10·î21Æü¤ËÈ¯Â¤·¤¿¹â»ÔÁáÉÄÆâ³Õ¤Ç½éÆþ³Õ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿½÷ÀµÄ°÷¤¬¡¢°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê(µýÇ¯67)¤ÎºÇ¸å¤ÎÅê¹Æ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤Ï2022Ç¯7·î7Æü¤Ë¡Ö¼«Ì±ÅÞ¸øÇ§¤Î¤ß¤ÇÀï¤¤È´¤¯¾®ÌîÅÄµªÈþ¸õÊä¡£¸·¤·¤¤Æ®¤¤¡¢Èà½÷¤Î¹Ý¤Î¿®Ç°¤Ë²ñ¾ì¤ÏÇ³¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ ÆüËÜ¤ò¼é¤êÈ´¤¯¾®ÌîÅÄµªÈþ¸õÊä¤ËÎÏ¤ò µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢Ä°½°¤òÁ°¤ËÂç¤¤¯·ý¤ò¾å¤²¤¿»²µÄ±¡²¬»³Áªµó¶è¤ËÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤¿¾®ÌîÅÄµªÈþ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê(42)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¤³¤ÎÍâÆü¤Î8Æü¤Ë½Æ·â»ö·ï¤Ë¤è¤êË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï¿·Æâ³Õ¤Î¿ØÍÆ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Ä¾¸å¤«¤éºÆ¤ÓµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤Ê¤ó¤é¤«¤Î±ï¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö´¶³´¿¼¤¤¡×¡ÖÂç¿Ã½¢Ç¤¤ò½ËÊ¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¤Ã¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£