¤¢¤ÀÌ¾¤Ï¡Ö¤×¡¼¤ä¤ó¡×Æ±µéÀ¸¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î´Ý»³·ÉÂÀ(60)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°Õ³°¤ÊÆ±µéÀ¸¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö½µËö¤Ï¶äºÂ¤ÎSONY¥Ó¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹Çî¤Ç¡¢¹¾¸¶·¼Ç·¤µ¤ó¤È¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡£¹¾¸¶·¯¤ÈËÍ¤Ï¹â¹»¤ÎÆ±¤¸¥¯¥é¥¹¤ÎÆ±µéÀ¸¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÃç¤è¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤¤¤Ä²ñ¤Ã¤Æ¤â¤¢¤Îº¢¤ËÌá¤ì¤Æ¡¢»×¤¤½ÐÏÃ¤ËÇú¾Ð¡×¤È¡¢¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ê¥¹¥È¤Ç¥ª¥Ú¥é²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë¹¾¸¶·¼Ç·(60)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£´Ý»³¤È¹¾¸¶¤¬¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇÞÂÎ¤Ç¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤×¡¼¤ä¤ó¡Ê¤¢¤ÀÌ¾¤Ç¤¹w¡Ë¤ÏÅö»þ¤Ï¡¢¿§¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¸«¤¨¤¹¤®¤Æ¡¢¤Þ¤À¼«Ê¬¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë½ÐÍè¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤À¤¤¤Ö¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤È¤ª¤â¤¦¤±¤ì¤É¡¢¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¡¢¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¤µ¤ó¤Î80¼þÇ¯¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤ÊÌ¡¹¤Ç¤¹¤´¡¼¤¯¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢º£¤ÏË´¤ÍäÀî¤µ¤ó¤â¡¢ÌÌÇò¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤«¤Ê¤¡¤È¡×¤È¡¢Åö»þ¤«¤é¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤ÊÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¹¾¸¶¤¬¡¢¤½¤ÎÎÏ¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢2¿Í¤¬¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦½ÐÈÇ¼Ò¡Ö¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¡×¤Î¸µÊÔ½¸Ä¹¤Ç2021Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÍäÀîÈþÂå»Ò¤µ¤ó¤ò¼Å¤ó¤À¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÃç¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¥Û¥Ã¥³¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤Ï¡¢À¸¤Êý¤â¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡¢¤ªÆó¿Í¤È¤âºÍÇ½³«²Ö¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿·Ò¤¬¤ë¤È¤Ï¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤¤¿¤ó¤À¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£