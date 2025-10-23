¡Ö¤¦¤ï¡¢¥ï¥ó¥Ñ¥¯¡ª¡×¿·ÂÎÀ©¤«¤é8¥«·î¡Ä¹ñÊõµé¥¢¥¤¥É¥ëàÂçÃÀá¤«¤¸¤ê¤Ä¤¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Æ¤ë¤Î¤ß¤ë¤È°Â¿´¤¹¤ë¡×¡Ö¤â¤°¤·¤ç¤ê°¦¤ª¤·¤¤¡×
¥Õ¥¡¥ó¤â¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ëÂç¤¤Ê°ì¸ý¡ª
¡¡timelesz¤Îº´Æ£¾¡Íø¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä«¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÄ«¤´¤Ï¤ó¤Ï¿©¤Ù¤ëÇÉ¡©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢ÀÖ¤È¹õ¤Î¥·¥ã¥Ä¤ËÇò¤ÎÃ»¥Ñ¥ó¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥Ñ¥ó¤Ë¤«¤¸¤ê¤Ä¤¯ÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤¦¤ï¡¢¥ï¥ó¥Ñ¥¯¡ª¡×¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Æ¤ë¤Î¤ß¤ë¤È°Â¿´¤¹¤ë¡×¡Ö¥â¥°¤·¤ç¤ê¤Ã¤ÆÆ°²è¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤âºÇ¹â¤Ê¤ó¤À¡×¡Ö¤â¤°¤·¤ç¤ê°¦¤ª¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡¡º´Æ£¤Ïà´éÌÌ¹ñÊõá¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢2024Ç¯²¼È¾´ü¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ÖViVi¡×(¹ÖÃÌ¼Ò)¤Ç¡Ö¹ñÊõµé¥¤¥±¥á¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡×NOWÉôÌç¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿timelesz¤Ï¡¢ºòÇ¯9·î¤«¤éº£Ç¯2·î¤Ë¤«¤±¤Æ¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ötimelesz project -AUDITION-¡×¤¬Netflix¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£2·î¤«¤é¿·ÂÎÀ©¤Ç³èÆ°¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£