まもなくパセーラにオープンする「広島もとまち水族館」とシェア型フードホール。メディア初公開となる内覧会が行われました。

小嶋沙耶香アナウンサー「パセーラ７階に今月３１日にオープンする広島もとまち水族館。こちらがその入口、さっそく行ってみましょう！非常に期待が高まりますね」

ハリセンボンに…ミーアキャットも！音や香り、照明などに工夫を凝らした空間演出型の「広島もとまち水族館」。

館内は８つのエリアに分かれていて、６６の水槽に約２００種の生き物が展示されています。

小嶋アナ「わあ～こちらは天井から壁までフルラッピングされたサンゴの世界が広がっています」

こちらはサンゴ礁が広がる海をテーマにしたエリア。中央に置かれた大きな水槽は座って上からじっくりと眺めることができます。

小嶋アナ「このエリアは足を踏み入れると非常にいい香りがします。実はアロマが炊かれているそうですが海をイメージした香りとなっているそうです」

海の中をイメージしたこちらのエリア。円柱型の水槽には優雅に泳ぐたくさんのクラゲ…

カラフルな照明が特徴的な空間は、切り絵作家とコラボ。美しいアートのなかで魚たちが泳ぎます。

広島もとまち水族館 佐藤文宏館長「街の中心地にある施設ということで、お買い物のついでに寄っていただいたりとかそれからお食事のついでにお越しいただいたりとか、都会のオアシスになればいいなとちょっと思っております」

その水族館の下の階では・・・

小嶋アナ「水族館からひとつ下６階部分には来月オープンとなるシェア型フードホールが広がっているんですこちら店舗に列を作ることなく注文が可能なんです」

キッチンや客席を複数の店舗が共有するシェア型フードホール「ｒｅＤｉｎｅ広島」。揚げ物専門店から韓国スイーツの店など…広島初出店を含む１０店舗が入っています。全店舗の商品をモバイルオーダーできるため席に座ったまま注文と食事を終えることができます。

小嶋アナ「こちらクロワッサン生地をワッフルのように焼き上げたクロッフル。いただきます。不思議！クロワッサンの感じがすごく活きてます。ザクザク感がおいしいですね」

「広島もとまち水族館」は今月３１日、「ｒｅＤｉｎｅ広島」は来月１日にオープンします。