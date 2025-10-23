INI・田島将吾、松田迅の誕生日に手書きの”焼肉券”をプレゼント 使おうとしても「なしでいいよ」と”男気”見せる
11人組グローバルボーイズグループ・INI（池崎理人※崎＝たつさき、尾崎匠海、木村柾哉、後藤威尊、佐野雄大、許豊凡、高塚大夢※高＝はしごだか、田島将吾、西洸人、藤牧京介、松田迅）が23日、都内で行われたドキュメンタリー映画「INI THE MOVIE 『I Need I』」の完成披露プレミア試写会に登壇。田島が松田の誕生日に手書きの”焼肉券”をプレゼントしていることが明かされた。
【集合カット】「幸せです！」メンバー愛あふれるINIメンバーのハートポーズ
松田はフリップトークで、誕生日に田島から「焼肉行くときに使っていいよ」と言われ、手書きの”焼肉券”をもらったことを紹介した。田島は照れながら「でも1回も使ったことないんですよ」と指摘すると、松田は「使おうとすると、『きょうは頑張ったから使わなくていいよ』と言ってくれるんです」と田島の”男気ぶり“を披露。10月30日が誕生日の松田は「今年もまた”焼肉券”がプレゼントされるんじゃないかと思うと楽しみです」とサプライズが待ち切れない様子だった。
「INI THE MOVIE『I Need I』」は、デビューから現在までの約4年間のメンバーの姿を映し出したグループ初の映画作品。タイトルには「僕たち（I）があなた（I）とつながっていく（Network）」というINIの出発点からはじまり、約4年間をメンバーとMINI（ファンネーム）の皆さんとともに過ごしてきた中でお互いが必要な存在（need）となっていくという思いが込められている。
