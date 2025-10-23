Âç¿¹Î©»Ì´ÆÆÄ¡¢Éã¡¦ËûÀÖÑ»¤Î¶Ã¤¤Î¹ÔÆ°ÌÀ¤«¤¹¡ÖÅâÍÈ¤²¤ÎÌý¤ò´é¤Ë¡×
¡¡±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎÂç¿¹Î©»Ì»á¤¬23Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¤ª¡¼¤¤¡¢±þ°Ù¡Ù¸ø³«¸æÎéÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¢±ÊÀ¥ÀµÉÒ¤é¤ÈÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÂç¿¹Î©»Ì´ÆÆÄ¤ÎÉã¡¦ËûÀÖÑ»¤Î¶Ã¤¤Î¹ÔÆ°¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿±ÊÀ¥ÀµÉÒ
¡¡Êª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢ÇËÅ·¹Ó¤ÊÅ·ºÍ³¨»Õ¡¦³ë¾þËÌºØ¤ÎÌ¼¤Ç¤¢¤ê¡¢Äï»Ò¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿³ë¾þ±þ°Ù¡£Èþ¿Í²è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏËÌºØ¤òÎ¿¤°¤ÈÉ¾¤µ¤ì¡¢¿ô¾¯¤Ê¤¤½÷À³¨»Õ¤È¤·¤Æ¹¾¸Í¤ÎÃË¼Ò²ñ¤ò¶î¤±È´¤±¤¿Àè¶îÅªÂ¸ºß¤À¡£¹ëÃÀ¤Ç¼«Í³ËÛÊü¡¢¤½¤·¤Æ³¨¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤òÊû¤²¤¿±þ°Ù¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë»Ñ¤ò»þÂå·à½é¼ç±é¤ÎÄ¹ß·¤¬Ç®±é¤¹¤ë¡£
¡¡±ÊÀ¥¤Ï¡ÖÂç¿¹´ÆÆÄ¤Î¤´²ÈÄí¤ÏÅ·ºÍ·Ý½Ñ²È¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡£Ëû¤¬¤ªÉã¤µ¤ó¤Ç¤¹¤·¡Ä¥Þ¥É¥ó¥Ê¤¬²ñ¤¤¤ËÍè¤ë¤¯¤é¤¤¡£ËÍ¤ß¤¿¤¤¤Ê°ìÈÌ¤Î²ÈÄí¤Ç°é¤Ã¤¿¤è¤ê¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤äÂ¤·»»°ú¤»»¤¬Åª³Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤ÈÂç¿¹´ÆÆÄ¤ÎÉã¤ÇÇÐÍ¥¡¦ÉñÆ§²È¤ÎËûÀÖÑ»¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë´¶Ã²¤¹¤ë¡£
¡¡Ëû¤È¤¤¤¨¤Ðº£Ç¯¡¢ÍèÆü¤·¤¿¥Þ¥É¥ó¥Ê¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂ©»Ò¡¦Âç¿¹ÆîÊþ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬Âç¿¹´ÆÆÄ¤Ï¡¢Éã¤È¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºÇ¶á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤³¤³10Ç¯¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡£Éã¿Æ¤È¤Þ¤È¤â¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡£±þ°Ù¤¬ÉÔ´ïÍÑ¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÏËÍ¤Î¤Ê¤Ë¤«¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¡×¤È±þ°Ù¤Ë¶¦´¶¤·¡¢¡ÖºîÉÊ¤ò¤ª¸ß¤¤¤Ë´Ñ¤¿¤ê¤¹¤ë¤±¤É¤¢¤Þ¤ê¤Á¤ã¤ó¤È´¶ÁÛ¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤ä¤ä¤³¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È±ÊÀ¥¤Ï¡Ö¤¢¤ÎÏÃ¤ò¡ÄÅâÍÈ¤²¤ÎÏÃ¡×¤È¿¶¤ë¤ÈÂç¿¹´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¢¤ë¤È¤¡¢ÅâÍÈ¤²¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤È¤¼ê¤Ç¤Ä¤Þ¤ó¤Ç¿©¤Ù¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¼ê¤ËÌý¤¬¤Ä¤¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤ò´é¤ËÅÉ¤ê¤À¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÅâÍÈ¤²¤ÎÌý¤ò¥ª¥¤¥ëÂå¤ï¤ê¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÊó¹ð¡£±ÊÀ¥¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤âÇò¤¯ÅÉ¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤é¡Ä¡£Å·ºÍ¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
