天皇、皇后両陛下と長女愛子さまは２３日、戦後８０年にあたり東京都墨田区の都慰霊堂を訪れ、東京大空襲などの犠牲者を追悼された。

都慰霊堂には、１９４５年３月に東京の下町を襲った東京大空襲などの戦災死者（約１０万５０００人）らの遺骨が納められている。

ご一家は遺族や近隣住民ら約１４０人が見守る中、位牌（いはい）が置かれた祭壇の前にゆっくりと進み、白色のユリなどの花束を供えた後、深々と拝礼された。

その後、遺族４人に歩み寄り、声をかけられた。同区の大日向弘行さん（８４）は、天皇陛下から「どなたが亡くなられましたか」と尋ねられ、「空襲で親族８人です」と伝えた。当時４歳だった大日向さんは疎開中で一命を取り留めた。

大日向さんが「これだけの犠牲が出たのだから、これからも平和で」と話すと、陛下は「その通りですね」とうなずかれたという。

同区の田中洋子さん（８２）は、警防団員だった義父が空襲で亡くなり、「墓には髪の毛一本入っていない」とご一家に説明した。皇后さまは「大変でしたね」、愛子さまは「ご苦労なさいましたね」と言葉をかけられていた。

戦後８０年の今年、ご一家は沖縄と長崎を訪れ、両陛下はさらに硫黄島（東京都小笠原村）と広島に足を運び、被爆者や戦争体験者らから話を聞かれた。両陛下は、戦争の記憶の次世代への継承を大切に思っており、この日も愛子さまを伴われた。