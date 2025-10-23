アルピニストの野口健氏（52）が23日、X（旧ツイッター）を更新。元グラビアアイドルで環境大臣政務官に就任した自民党の森下千里衆院議員（44）に期待を寄せた。

野口氏は、森下氏が環境大臣政務官に就任したことを取り上げた記事を引用。「森下さんとは以前、環境番組のロケで一緒に山に登りました」とタレント時代の森下氏との共演を振り返り、「政界入りを目指していたのも、落選後も毎朝、欠かさずに演説をしていたことも知っていました。ド根性」とつづった。

野口氏はかねて環境保護活動に取り組み、昨今はメガソーラー建設による環境破壊を懸念した発信を続けており、続く投稿では「メガソーラー問題でも連携を出来たらと思います」とした。

森下氏はかつてレースクイーンやグラビアアイドルとして活躍。昨年10月の衆院選に自民党から出馬し、比例代表東北ブロックで初当選を果たした。環境大臣政務官に就任したことを報告した23日のX投稿では「気候変動や資源循環に加え、熊の被害やメガソーラー問題をはじめとし、再生可能エネルギーの在り方といった、今、地域が抱える課題どれもが深く結びついているため、この職務に就かせていただけることを嬉しく思っています」と心境を明かし、「高市内閣の一員として、自覚と危機感を持ち、美しい自然と安心して暮らせる地域を、次の世代に繋ぐために全力で働いて参ります」と決意をつづった。

野口氏は07年11月、公式サイト内のブログを更新し、テレビ東京の番組ロケで森下氏と標高1212メートルの「金時山」登山をしたことを報告。「それにしても登山中の森下さんはよ〜くおしゃべりになり、気がついたらもう頂上といった感じでした。そしてしきりに『山登りって楽しいね！』と喜んでくださったのが、なによりものご褒美。嬉しかったなぁ〜。次回はヒマラヤ！と意気投合！忙しく頑張っているといいこともあるものです。それにしても楽しかった！！！」とつづっていた。