【巨人】阿部監督「１００点満点でした」ドラ１・竹丸和幸ら即戦力指名に手応え
◆２０２５年 プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ（２３日）
巨人は６選手を指名し、支配下の指名を終えた。１巡目には、前日に公表していた通りに最速１５２キロの本格派左腕で鷺宮製作所の竹丸和幸投手を指名。単独で交渉権を獲得した。２位では長身１８３センチのサイド右腕の早大・田和廉投手、３位には亜大のトルネード左腕・山城京平投手を指名。上位３位はいずれも即戦力投手の交渉権獲得となった。
◆阿部監督コメント
ー支配下指名振り返り
「いやもう、１００点満点でした」
ー上位３人は投手
「３位の山城君、もともと僕が注目してた投手なんですけど。まだどこにも指名されていなかったのでね」
ー山城も左の先発として期待
「もう素晴らしいポテンシャル持っているのでね。今年入った当初は僕の中では一番の投手だったので。いいドラフトだったなと」
ー２位の田和廉はトミージョンから復活
「リーグ戦は投げているはずだし。特殊球が素晴らしいので。その武器を使っていって欲しいなと。シンカーがすごいんだよね」
ー田和はリリーフ
「いや先発で使いたいね」
ー山城のすごさ
「エンジンはそんなに大きくないんだけど、１５０超えてくるし。そこらへんですよね」
ー去年は上位３人野手、今年は上位３人投手
「そうですね、やっぱり最後先発が苦しかったですし、先発強化っていうのがね。中継ぎはみんな頑張ってくれて計算は立つんだけど、先発の数字だったりがね、あまり良くなかったので」
ー中央の後輩の皆川が４位
「外野手もうちは課題なので。言ってると思うけど。あの順位で守備がうまい選手をとれたのでね。もちろん打つほうも期待してるんだけど」
ー５位の沖縄電力の小浜は
「彼も守備力、脚力が抜群なので。楽しみにしといてください」
ー６位の藤井は
「未来の岡本を目指して欲しいですね」