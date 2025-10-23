◆２０２５年 プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ（２３日）

巨人は６選手を指名し、支配下の指名を終えた。１巡目には、前日に公表していた通りに最速１５２キロの本格派左腕で鷺宮製作所の竹丸和幸投手を指名。単独で交渉権を獲得した。２位では長身１８３センチのサイド右腕の早大・田和廉投手、３位には亜大のトルネード左腕・山城京平投手を指名。上位３位はいずれも即戦力投手の交渉権獲得となった。

◆阿部監督コメント

ー支配下指名振り返り

「いやもう、１００点満点でした」

ー上位３人は投手

「３位の山城君、もともと僕が注目してた投手なんですけど。まだどこにも指名されていなかったのでね」

ー山城も左の先発として期待

「もう素晴らしいポテンシャル持っているのでね。今年入った当初は僕の中では一番の投手だったので。いいドラフトだったなと」

ー２位の田和廉はトミージョンから復活

「リーグ戦は投げているはずだし。特殊球が素晴らしいので。その武器を使っていって欲しいなと。シンカーがすごいんだよね」

ー田和はリリーフ

「いや先発で使いたいね」

ー山城のすごさ

「エンジンはそんなに大きくないんだけど、１５０超えてくるし。そこらへんですよね」

ー去年は上位３人野手、今年は上位３人投手

「そうですね、やっぱり最後先発が苦しかったですし、先発強化っていうのがね。中継ぎはみんな頑張ってくれて計算は立つんだけど、先発の数字だったりがね、あまり良くなかったので」

ー中央の後輩の皆川が４位

「外野手もうちは課題なので。言ってると思うけど。あの順位で守備がうまい選手をとれたのでね。もちろん打つほうも期待してるんだけど」

ー５位の沖縄電力の小浜は

「彼も守備力、脚力が抜群なので。楽しみにしといてください」

ー６位の藤井は

「未来の岡本を目指して欲しいですね」