プロ野球ドラフト会議で、中日ドラゴンズは中西聖輝投手（青山学院大学）を1位で指名しました。

【写真を見る】中日ドラゴンズのドラフト1位指名 中西聖輝投手は完璧なピッチャー？「早くチームの戦力になりたい」“滝行効果あった”若狭敬一アナウンサーが解説

中西投手は、「制球力抜群の勝てるピッチャー」

夏の甲子園智弁和歌山高校でも、高校3年生の夏全国制覇をしました。

（若狭敬一アナウンサー）

「中西投手は背番号11番をつけている。プロでもこの11番ドラゴンズでつけて欲しいなと個人的に思っている」

ドラゴンズの弱点を補うには完璧なピッチャー

その理由は…





（若狭）「中西投手は、智弁和歌山高校卒業。今年、ドラゴンズの現役を引退した岡田俊哉投手が、智弁和歌山高校出身で、中道投手の先輩です。彼の背番号が11番をそのままドラゴンズで背負うと、岡田投手からの流れもを組むことができるので、非常に楽しみですね。」

アマチュアスポーツ界に最も詳しい。ドラフトのことについても最も詳しいとされる、愛知県出身のスポーツライター西尾典史さんによると、

来年からの開幕ローテーションで、1軍で投げられる右ピッチャーでいうと、中西投手しかいない、今のドラゴンズの弱点を補う上では、完璧なピッチャーだということです。

（若狭）

「例えるならば、中日ドラゴンズの元エースの”吉見一起さんタイプ”です。実は今日、吉見一起さんと話して、中西投手のことをどう思うか聞くと、完成度の高いピッチャーで、勝てるピッチャーで制球力コントロールで崩れるようなタイプではないので、安心して見ていられるのではないかということでした」

青山学院大学・中西聖輝投手ドラフト1位指名直後のコメント

（ドラフト1位指名直後のコメント 青山学院大学・中西聖輝投手）

「ここからがスタートなので、頑張ろうという気持ちが出てきた。『誰にも負けたくない』という気持ちが一番強いので、どのステージで野球をしても一番になる気持ちでプレーしたい」

Q中日ドラゴンズのイメージは？

「素晴らしい投手が数多くいて、ファンの気持ちもすごく熱い思っているので、その中で早くチームの一員となって、戦力になりたい」

Q中日ドラゴンズで話をしてみたい選手、お手本にしたい選手は？

「自分の得意なボールとして、フォークボールというのがあるので、高橋宏斗投手のように速いフォークボールを投げる投手と話したい」

（若狭）

「中西投手実は、右肘に少し不安があったんですけども、この前のリーグ戦で120球の熱投もありましたので、その不安も払拭しております。私の、滝行効果あったようです！」