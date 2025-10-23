射水市新湊地区に、漁師町の暮らしを体感できる宿泊施設を備えたレストランが来月プレオープンします。どんな施設なのでしょうか。



射水市中央町にオープンするのは体験型オーベルジュ、「AKAMA富山」です。

オーベルジュとはフランス語で宿泊施設を備えたレストランを指します。東京の不動産会社が、漁師の文化を残していきたいと空き家だった網元の番屋を改修しました。



そばを流れる内川に面した2階には水面と街並みを楽しめるインナーバルコニーを備えます。天井に目をやると趣きのある梁が残り、浮きやコンパスなど漁の道具も演出に一役買っています。



利用者は釣りや船に乗る体験などができるほか、朝どれの旬の魚を使った食事を味わうことができ、漁師町の暮らしを体感できます。



特徴のひとつが利用客の目の前で行う炉端焼き。きょうはサワラの炉端焼きなどが振る舞われました。



◆KNB 清水万梨子 記者

「身がやわらかくて脂がのっていておいしいです。朝とれたばかりの新鮮な魚を、目の前に内川を見ながら食べるというのはすごく贅沢ですね」



施設は1日1組限定で来月から宿泊できます。

来年の春以降、サウナが完成したあとグランドオープンの予定です。



◆AKAMA富山 赤間遼太オーナー

「ここを起点に街が盛り上がってくれたらいいなと思っていますし、あとは、新旧をつなぐ拠点だったりとか、旅人と街の人たちをつなぐ拠点ということで、そういった交差点になっていくことを目指しています」