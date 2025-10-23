モデルの山田優（41）が22日、Instagramを更新。まだ暖かかった日のコーディネートを公開し、反響が寄せられている。

【映像】山田優の豪邸と話題の自宅やコーディネート

これまでInstagramで、広々とした自宅のキッチンで玉子焼きを作る様子や、らっきょうを剥く動画、バスルームでタオルを入れ替えるなど、自宅での様子を投稿してきた山田。「これがおうちのキッチン…ステキすぎます」「ホテルみたいなおうち、憧れます」など、多くのコメントが寄せられ話題になっていた。

まだ暖かかった日のコーディネートを公開

2025年10月22日の更新では、ブロッサムのセットアップにユニクロの白Tシャツ、エルメスのサンダルを合わせ、バッグには中国初の人気キャラクター・ラブブを付けた私服コーディネートを披露。「突然、冬みたいな寒さですね…。ついこの前まで半袖で過ごせてたのに…。この写真はまだ暖かかった日のもの！！」とコメントしている。

この投稿には、ファンから「いつまでも憧れる優さんです！優勝！」「ラブブカワイ〜ゆうチャンもカワイ〜」などの声が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）