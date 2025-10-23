ヤクルトから4位指名されたトヨタ自動車の増居翔太投手（25）が愛知県豊田市の同部会議室で会見し、プロ入り後の目標にまずは開幕ローテ入り、そして将来的な最多勝を掲げた。

最速149キロの速球と自在の制球力で昨年の日本選手権では最高殊勲選手賞に輝いた。今年は侍ジャパンの社会人日本代表に選出され、アジア選手権制覇に貢献。滋賀・彦根東から慶大、トヨタ自動車を経てのプロ入りに、「3位指名が終わってここで何も起きずに気まずく終わることを想像した。一番は、ホッとした」と笑顔を見せた。

プロ入り後の目標に一度は元ソフトバンクの和田毅氏を挙げたが、その後「憬れの選手に挙げようかと思っていた」として今回、同僚となる現役最年長45歳の石川の名前も口にした。

来季25年目の現役続行を決めた左腕とは共通点が多い。増居も1メートル72の小柄。左投手で、「長く活躍できるように」と目標を掲げる。格好のお手本が目の前にいる環境で野球ができる。「（石川の投球を）大学の時からユーチューブで見てきた。変化球の使い方、精度、その技術を勉強した。長く続ける上でいろんな取り組みを聞いてみたい」と語った。

くしくも池山新監督とは同じ関西人。ただ、中学時代、5教科の成績がオール5だったという25歳は「活気のあるコミュニケーションが取れたらいいですね」と苦笑いした。