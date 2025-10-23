妊娠中に夫が不倫したら、ショックよりもあきれてしまいますよね。ただ、不倫されたまま黙っているわけにもいきません。社会的制裁を受けてもらわないと、気が済みませんよね。今回は、妊娠中に不倫した夫に社会的制裁を受けてもらった話をご紹介いたします。

会社にバラした

「夫は私が妊娠中に不倫をしました。不倫だけじゃなくて、度重なるモラハラ発言にもウンザリしていた私は、すべての証拠を押さえて慰謝料を請求することに成功。もちろん離婚後は、養育費の支払いもきっちりしてもらうことになりました。私は里帰り出産をして、しばらくは実家で暮らしながら、余裕が出てきたらパートをしながら生計を立てるつもりでいます。

一方で夫は、社内不倫だったため私のほうから上司に伝えたところ、会社で処罰をくらい、同僚からの冷ややかな視線を感じながら、肩身が狭い思いをして働いているようです」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年7月）

▽ ただでさえ不倫は許せませんが、妊娠中の不倫は絶対に許すことができないため、離婚を決意する人も多いでしょう。奥さんが傷ついたことを考えると、社会的制裁を受けるのは当然の報いですよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。